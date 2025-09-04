Multimedia

Gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm thành tựu đất nước

Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, Gian trưng bày của Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị...

vna-potal-gian-trung-bay-cua-bo-quoc-phong-tai-trien-lam-thanh-tuu-dat-nuoc-8255351.jpg

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức với quy mô toàn quốc, diễn ra từ ngày 28/8-15/9/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước, Gian trưng bày của Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm bao gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị; các sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật như quân phục, quân lương đặc chủng, tàu vận tải, vật chất, trang bị quân y.../.

