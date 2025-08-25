Giao lưu văn hóa Việt-Hàn tại “Làng Việt Nam” ở Hàn Quốc

Ngày 24/8, sự kiện “Giao lưu toàn cầu Hàn Quốc-Việt Nam" đã được tổ chức trang trọng tại khu di tích Chunghyodang thuộc xã Bongseong, huyện Bonghwa, tỉnh Bắc Gyeongsang, nơi lưu giữ các di tích của dòng họ Lý Việt Nam.

Sự kiện do huyện Bonghwa, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Dòng họ Lý Việt Nam tại Hàn Quốc chủ trì nhằm củng cố nền tảng hợp tác, giao lưu giữa chính quyền địa phương và nhân dân hai nước Việt Nam-Hàn Quốc.

Sự kiện bao gồm lễ cất nóc Trung tâm Cộng đồng, Ngày văn hóa Việt Nam và Lễ an vị tượng Vua Lý Thái Tổ tại không gian làng Việt Nam ở Bonghwa.

Sự kiện có sự tham dự của khoảng 800 người, bao gồm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hồ An Phong, các quan chức của Bộ Văn hóa Hàn Quốc và tỉnh Bắc Gyeongsangbuk, Chủ tịch huyện Bonghwa Park Hyeon Guk, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Busan Đoàn Phương Lan.

Ngoài ra, còn có sự tham dự của đại diện các hội đoàn người Việt Nam, đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc.

Các sự kiện trước đó bao gồm biểu diễn văn hóa của các đoàn nghệ thuật truyền thống và của cộng đồng người Việt Nam.

Lễ hội văn hóa được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam.

Sự kiện phát động phụ nữ Việt Nam mặc áo dài truyền thống đã khiến không gian rộng lớn thực sự trở thành ngày hội văn hóa Việt với nón lá và những tà áo dài thướt tha.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Park Hyeon Guk cho biết Bonghwa là quê hương của dòng tộc Hoàng Triều nhà Lý khi đặt chân sang xứ Gyrorio và nơi đây từ lâu đã trở thành cầu nối vô hình cho mối tình thân giữa hai dân tộc Hàn-Việt. Loạt sự kiện ngày hôm nay được xem là điểm khởi đầu cho chương mới trong quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Việc khánh thành Trung tâm Cộng đồng, an vị tượng đài Lý Thái Tổ là bước đi đầu tiên hướng đến giấc mơ lớn lao và vô cùng ý nghĩa là tạo dựng Thung lũng K-Việt Nam tại Bonghwa: kết nối văn hóa, con người, truyền thống và tương lai.

Cũng tại sự kiện, Thứ trưởng Hồ An Phong cho hay Lễ hội văn hóa Việt Nam năm nay càng thêm phần ý nghĩa khi diễn ra tại huyện Bonghwa - vùng đất gắn liền với dòng họ Lý, biểu tượng thiêng liêng cho mối giao lưu lịch sử và tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước Việt-Hàn.

Trong khuôn khổ lễ hội, việc khánh thành tượng đài Vua Lý Thái Tổ cùng mô hình “Làng Việt Nam” sẽ mở ra không gian giao lưu văn hóa mới, không chỉ thu hút du khách Hàn Quốc mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Do vậy, đây không chỉ là sự kiện văn hóa-lịch sử đặc biệt, mà còn là lời nhắc nhở con cháu luôn ghi nhớ cội nguồn, trân trọng công lao của tiền nhân và phát huy truyền thống vẻ vang của dòng họ Lý.

Đây cũng là minh chứng sống động cho sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu lịch sử và sức sống đương đại, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc Việt-Hàn.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ, trong phát biểu chúc mừng, nhấn mạnh rằng cách đây hơn một thiên niên kỷ, Lý Công Uẩn - tức Lý Thái Tổ - đã đăng cơ và mở ra triều đại Lý huy hoàng, đặt nền móng cho Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến. Nếu Lý Công Uẩn là biểu tượng dựng nước thì hậu duệ của Ngài - Hoàng tử Lý Long Tường - lại là biểu tượng của sự giao lưu, kết nối giữa hai dân tộc Việt-Hàn.

Hành trình của Hoàng tử Lý Long Tường sang bán đảo Triều Tiên từ hơn 8 thế kỷ trước chính là nhịp cầu đầu tiên kết nối hai dân tộc, nhắc nhở chúng ta rằng tình hữu nghị Việt-Hàn có gốc rễ sâu xa từ trong lịch sử.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc, trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Hai nước hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực: từ chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại đến văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Việc an vị tượng đài vua Lý Thái Tổ tại Bonghwa trở thành biểu tượng của niềm tin, của tình bạn và của khát vọng chung hướng tới một tương lai thịnh vượng.

Nghi thức dâng hoa an vị Tượng đài Vua Lý Thái Tổ. (Ảnh: Khánh Vân/TTXVN)

Trung tâm Cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm của dự án Thung lũng K-Việt Nam. Huyện Bonghwa đã đầu tư 1,4 tỷ won (khoảng 1 triệu USD) để xây dựng trung tâm trên khu đất rộng 370m2 gần di tích Chunghyodang của dòng họ Lý.

Nhà Cộng đồng được thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ nhà truyền thống của cả Việt Nam và Hàn Quốc với mái ngói đỏ và vòm cuốn mái vẩy.

Từ tháng 9/2025, tòa nhà sẽ đi vào vận hành với công năng gồm các phòng hội thảo, phòng khách và bếp ăn tập thể. Đây sẽ là nơi tụ họp của cư dân Việt Nam và người dân các nền văn hóa khác đang sinh sống tại địa phương trong việc tổ chức các hoạt động đa dạng, giúp kết nối, đào tạo, hỗ trợ cộng đồng đa văn hóa.

Xã Bongseong - nơi dòng họ Lý Hoa Sơn (Lee Hwasan), hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường (Lee Yong Sang), được phong ấp - hiện có 7 hộ gia đình sinh sống. Chính quyền địa phương có kế hoạch tiếp tục đầu tư khoảng 200 tỷ won (hơn 144 triệu USD) đến năm 2033 trên khu đất rộng 118.890m2 tại ngôi làng này để xây dựng Thung lũng K-Việt Nam, tạo thành trung tâm kết nối văn hóa lịch sử Hàn-Việt. Thung lũng này cũng sẽ trở thành mô hình tích hợp du lịch văn hóa lịch sử của tỉnh Bắc Gyeongsang./.

