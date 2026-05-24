Giữ lửa Hương đen làng Văn Quan - hương xưa còn mãi

Giữa những cánh đồng xanh mướt của Hưng Yên, làng Văn Quan, xã Diên Hà, như một điểm lặng bình yên, nơi hương thơm của đất trời quyện trong bàn tay con người.

Tại đây, nghề làm hương đen đã tồn tại qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng văn hóa và tâm linh của vùng quê. Mỗi nén hương không chỉ là sản phẩm thủ công mà còn là kết tinh của kinh nghiệm, tình yêu nghề và sự kiên nhẫn của người dân.

Nghề làm hương đen ở Văn Quan gắn bó mật thiết với đời sống tâm linh, tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt. Trong mỗi gia đình, trong mỗi lễ hội, những nén hương thơm thoang thoảng là cầu nối giữa hiện tại với cõi tâm linh, là lời tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân. Nhưng để tạo nên một nén hương như vậy, người thợ Văn Quan phải trải qua quá trình kỳ công, tỉ mỉ và đòi hỏi sự khéo léo đặc biệt.

Tinh hoa thủ công và hương thơm truyền thống

Hương đen Văn Quan nổi tiếng bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa nhựa trám và bột than từ thân cây vừng, đỗ tương. Những nguyên liệu này đều được lựa chọn kỹ lưỡng, nghiền mịn và trộn theo tỷ lệ gia truyền, tạo nên mùi thơm thanh khiết, nồng nàn mà không hề cay mắt hay làm đen không gian thờ tự.

Khác với nhiều làng nghề khác, hương đen Văn Quan được se hoàn toàn trên thớt gỗ - một kỹ thuật truyền thống đã trở thành biểu tượng của làng. Chiếc thớt bóng nhẵn theo năm tháng, cùng đôi bàn tay nhuốm màu đen óng của người thợ, tạo ra những nén hương đều, đẹp và dẻo quánh.

Nhiều xưởng sản xuất hương ở Văn Quan, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên thu hút được nhiều lao động địa phương. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Quy trình làm hương bắt đầu từ khâu chuẩn bị nguyên liệu. Thân cây đỗ tương và cây hương bài được đốt thành tro, sau đó nghiền thành bột mịn. Bột than này được trộn cùng nhựa trám và các loại thảo mộc như trắc bách diệp, xuyên quy, hoàng đàn… tạo nên hương thơm đặc trưng. Sự tỉ mỉ được thể hiện qua sự nhịp nhàng của đôi bàn tay người thợ trong khâu se hương, nơi người thợ nén từng nén hương bằng tay, kiểm soát độ chặt, độ đều, để khi đốt, hương cháy ổn định, ít khói và tỏa mùi dịu nhẹ.

Điều đặc biệt khiến hương Văn Quan trở nên khác biệt là khả năng cháy đều ngay cả khi còn ẩm. Bí quyết nằm ở nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên và kỹ thuật truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Linh hồn của nén hương nằm ở sự thuần khiết. Chỉ nhựa trám, bột than và thảo mộc, không hóa chất, mới tạo ra hương nồng nàn, trầm ấm và thanh khiết.

Dù máy móc đã được áp dụng để nâng cao năng suất, nhiều hộ dân vẫn quyết tâm giữ phương pháp thủ công. Bởi theo họ, sự cẩn trọng và đôi tay khéo léo mới giữ nguyên hương thơm thanh khiết và vẻ mộc mạc đặc trưng. Từ việc se hương, lăn bột đến phơi dưới nắng tự nhiên, tất cả đều được thực hiện chậm rãi nhưng chắc chắn. Trong những ngày nắng ấm cuối năm, sân làng rực lên sắc đỏ của những bó hương đang phơi, thoang thoảng trong gió hương thảo mộc, tạo nên một khung cảnh bình dị nhưng đậm chất văn hóa.

Người dân đóng gói hương đen Văn Quan. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Trong bối cảnh hiện đại,làng nghề đã có những bước chuyển mình. Nhiều xưởng sản xuất kết hợp bí quyết gia truyền với công nghệ hiện đại để đa dạng sản phẩm, vừa giữ được chất lượng truyền thống vừa mở rộng thị trường, trong khi vẫn còn nhiều hộ dân vẫn quyết tâm giữ phương pháp thủ công. Bởi theo họ, sự cẩn trọng và đôi tay khéo léo mới giữ nguyên hương thơm thanh khiết và vẻ mộc mạc đặc trưng. Từ việc se hương, lăn bột đến phơi dưới nắng tự nhiên, tất cả đều được thực hiện chậm rãi nhưng chắc chắn.

Hiện nay, ngoài hương đen truyền thống, làng Văn Quan còn sản xuất các loại hương vàng, hương thơm từ thảo mộc khác như hương khuynh diệp, hương quế chi, hương tùng bách… Những loại hương này vừa tốt cho sức khỏe, vừa tạo hương thơm dịu nhẹ, thoang thoảng, làm phong phú thêm trải nghiệm cho người sử dụng.

Giữ gìn và bảo tồn nghề truyền thống

Nghề làm hương đen ở Văn Quan đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng cũng không tránh khỏi những thách thức trong thời hiện đại. Một trong những khó khăn lớn nhất là vấn đề nhân lực. Do công việc đòi hỏi kiên nhẫn, sức khỏe và kỹ thuật thủ công, nhiều lao động trẻ đã lựa chọn công việc ổn định tại các khu công nghiệp hoặc thành phố, khiến lực lượng lao động trong làng ngày càng giảm. Hơn nữa, nghề hương thủ công có năng suất thấp, thu nhập chưa cao, nên khó giữ chân lớp trẻ. Chỉ khi vào mùa Tết, số lượng lao động mới tập trung đông để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao.

Nghề làm hương ở Văn Quan được du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình vẫn kiên trì giữ nghề, xem đó là trách nhiệm đối với dòng họ và cộng đồng bởi đối với họ, giữ nghề hương là giữ lấy cái gốc của làng. Theo thống kê, hiện làng Văn Quan có khoảng 300 hộ duy trì sản xuất hương, những xưởng sản xuất tâm huyết như vậy không chỉ phát triển kinh tế gia đình mà còn góp phần giữ gìn văn hóa làng nghề, tạo điều kiện cho lao động địa phương gắn bó với quê hương.

Ngoài yếu tố nhân lực, việc bảo tồn nghề truyền thống còn phải đối mặt với áp lực, cạnh tranh thị trường. Hương đen thủ công có ưu điểm là sạch, mộc mạc, nhưng khó cạnh tranh với hương công nghiệp giá rẻ và nhiều mẫu mã đa dạng. Một khó khăn nữa là thói quen tiêu dùng: nhiều người thích hương “đậu tàn” để cầu may mắn, trong khi hương Văn Quan, không tẩm hóa chất, không đáp ứng nhu cầu này.

Để vượt qua những thách thức này, các hộ dân và chính quyền địa phương đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp. Nhiều gia đình thành lập doanh nghiệp, mở rộng kênh tiêu thụ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và quảng bá thương hiệu hương Văn Quan. Xã cũng hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách ưu đãi, bảo hộ thương hiệu và gắn kết sản xuất với du lịch trải nghiệm, đưa sản phẩm trở thành điểm nhấn văn hóa, đồng thời tạo thêm động lực phát triển kinh tế địa phương.

Người dân thôn Văn Quan, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên phơi hương đen. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Sự nỗ lực chung này đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Nghề làm hương đen Văn Quan không chỉ tồn tại mà còn phát triển bền vững, trở thành biểu tượng của lòng thành kính và tấm lòng biết ơn với tổ tiên. Những nén hương, qua bàn tay khéo léo và tâm huyết của người dân, trở thành cầu nối giữa đời sống hiện hữu và không gian tâm linh, vừa mang giá trị vật chất, vừa chứa đựng giá trị văn hóa, tinh thần sâu sắc.

Hình ảnh những bó hương trải phơi dưới nắng, mùi thảo mộc lan tỏa trong gió, hay những đôi bàn tay đen bóng miệt mài se hương, là minh chứng cho sức sống bền bỉ của làng nghề. Nghề làm hương đen Văn Quan không chỉ là một công việc, mà còn là truyền thống, là ký ức và là niềm tự hào của người dân địa phương. Dẫu gặp không ít khó khăn về nguồn nhân lực hay cạnh tranh thị trường, ngọn lửa nghề thủ công vẫn được giữ gìn, tiếp nối qua từng thế hệ, để hương Văn Quan luôn tỏa sáng trong đời sống tinh thần và văn hóa dân gian.

Ngày nay, những nén hương đen của Văn Quan đã không còn chỉ xuất hiện trong những gia đình địa phương mà còn được biết đến rộng rãi, góp phần tạo nên hình ảnh đặc sắc cho làng nghề Việt Nam. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm truyền thống và những cải tiến hiện đại đang giúp nghề hương đen vừa duy trì bản sắc, vừa thích ứng với nhu cầu thị trường, hứa hẹn một tương lai bền vững cho làng nghề.

Với mỗi nén hương được thắp lên, người dân làng Văn Quan như gửi gắm cả tâm hồn, cả sự tôn kính và tình yêu với quê hương. Nghề làm hương đen không chỉ là một sản phẩm vật chất mà còn là minh chứng sống động cho giá trị văn hóa tâm linh, sự cần mẫn và lòng kiên nhẫn của những người dân nơi đây. Và như thế, hương đen Văn Quan vẫn âm thầm, lặng lẽ lan tỏa trong không gian, kết nối quá khứ với hiện tại, nối dài truyền thống qua bao thế hệ mai sau./.

