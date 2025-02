GRAMMY 2025: Kendrick Lamar lần đầu đoạt giải “Bản thu của năm”

Lễ trao giải Grammy 2025 diễn ra sáng 3/2 (theo giờ Việt Nam) tại Los Angeles đã chứng kiến những chiến thắng đầy ấn tượng, ghi dấu sự công nhận dành cho các nghệ sỹ có đóng góp lớn cho nền âm nhạc thế giới.



Kendrick Lamar lần đầu tiên giành giải "Bản thu của năm" với "Not Like Us," ca khúc rap đình đám đã tạo ra một làn sóng tranh luận trong năm qua. Bên cạnh đó, Chappell Roan đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu "Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất."

Trong một mùa Grammy với những cái tên đình đám như Beyoncé, Taylor Swift hay Billie Eilish, chiến thắng của Kendrick Lamar với "Not Like Us" là một khoảnh khắc đầy bất ngờ nhưng không kém phần xứng đáng.

Ra mắt vào tháng 5/2024, với giai điệu bass mạnh mẽ, nhịp điệu dồn dập cùng phong cách phát âm đầy sắc bén, ca khúc “Not Like Us” nhanh chóng leo lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng và trở thành “biểu tượng rap miền Tây nước Mỹ.”

Giải Grammy lần này là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Kendrick Lamar, người đã sở hữu 17 kèn vàng trước đó và trong lễ trao giải lần này tiếp tục bổ sung thêm 4 giải thưởng vào bộ sưu tập. Đây là lần đầu tiên anh giành giải "Bản thu của năm" sau ba lần đề cử trước đó.

Một trong những điểm nhấn của lễ trao giải Grammy 2025 là chiến thắng của Chappell Roan ở hạng mục "Nghệ sỹ mới xuất sắc nhất." Đây được xem là cái kết đẹp cho một năm bứt phá mạnh mẽ của nữ ca sỹ trẻ, từ một nghệ sỹ vô danh đến "cô gái vàng của làng nhạc pop."

Để giành chiến thắng, Chappell Roan đã vượt qua những cái tên đình đám như Sabrina Carpenter và Shaboozey. Chiến thắng này đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô, mở ra cánh cửa đến với những sân khấu lớn hơn trong tương lai.

Sabrina Carpenter, ngay sau màn trình diễn ấn tượng với các bản hit "Please Please Please" và "Espresso", đã giành giải "Album pop giọng ca xuất sắc nhất" cho "Short n' Sweet."

Trong khi đó, Doechii ghi dấu lịch sử khi trở thành nữ nghệ sỹ thứ ba từng thắng giải "Album rap xuất sắc nhất" với "Alligator Bites Never Heal.

Dưới sự điều hành của Học viện Ghi âm Mỹ, Grammy là giải thưởng danh giá nhất trong ngành công nghiệp âm nhạc, với 13.000 nghệ sỹ, nhà sản xuất, kỹ sư âm thanh tham gia bình chọn.

Lễ trao giải năm nay không chỉ là nơi vinh danh những tài năng xuất sắc mà còn là “bức thư tình” gửi đến Los Angeles - thành phố đã nuôi dưỡng và truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ nghệ sỹ, nhưng cũng là nơi vừa xảy ra những trận cháy rừng tàn khốc khiến 29 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.

Buổi lễ trao giải mở màn với màn trình diễn đầy cảm xúc của ban nhạc Dawes, kết hợp với John Legend, Brad Paisley, St. Vincent và Brittany Howard, trong ca khúc "I Love LA.”

Billie Eilish và Finneas - những nghệ sỹ gốc Los Angeles, cũng cất lên giai điệu da diết của "Birds of a Feather," dành tặng cho thành phố đã nuôi dưỡng tài năng của họ./.

