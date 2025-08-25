Hà Lan ấn định thời điểm triển khai binh sỹ và vũ khí tới Ba Lan để đối phó Nga

Hà Lan ngày 24/8 thông báo nước này sẽ triển khai 300 binh sỹ, trang bị 2 hệ thống phòng không Patriot và các tổ hợp chống phương tiện bay không người lái (UAV) tới Ba Lan vào ngày 1/12 nhằm bảo đảm việc vận chuyển thiết bị quân sự tới Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekelmans khẳng định các hệ thống này không nhằm chống tấn công trên lãnh thổ Ukraine, mà để bảo vệ sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khu vực quân sự trọng yếu hỗ trợ Ukraine, đồng thời răn đe và ngăn chặn Nga. Nhiệm vụ dự kiến kéo dài ít nhất đến cuối tháng 5.

Hà Lan sẽ giữ lại một hệ thống Patriot trên lãnh thổ để đảm bảo an ninh quốc gia.

Ông Brekelmans cũng nhấn mạnh các hoạt động của NATO tại Ba Lan và khả năng răn đe góp phần bảo vệ Hà Lan.

Trước đó, Hà Lan đã triển khai máy bay chiến đấu F-35 tới Ba Lan, phối hợp với Na Uy kiểm soát không phận NATO từ ngày 1/9-1/12.

Ngoại trưởng Hà Lan Caspar Veldkamp cho biết Hà Lan sẽ phân bổ 500 triệu euro cho một sáng kiến tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga./.

