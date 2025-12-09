Hà Nội bố trí tập kết hàng hóa riêng biệt tại các điểm nóng giao thông

Ngày 9/12, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ùn tắc giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã, phường khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, bố trí các điểm đón/trả khách, tập kết hàng hóa riêng biệt tại các khu vực “nóng” (bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại) để chấm dứt tình trạng dừng đỗ tùy tiện, gây ùn tắc giao thông; Chỉ đạo lực lượng chức năng tại địa phương bố trí người điều tiết giao thông vào giờ cao điểm trước cổng các trường học.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã, phường phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về giao thông, tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các khu vực trường học trên địa bàn quản lý; Chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý tình trạng bán hàng rong, trông giữ xe trái phép gây cản trở giao thông trước khu vực trường học.

Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp chỉ đạo các đơn vị chức năng làm việc với các doanh nghiệp (Grab, BE, Xanh SM, các ứng dụng giao hàng…) về quản lý các loại hình kinh tế ứng dụng (shipper, xe công nghệ) qua đó yêu cầu các doanh nghiệp phải có trách nhiệm quản lý lái xe trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông (xây dựng quy chế quản lý và các chế tài xử lý lái xe vi phạm như khóa tài khoản, ngừng hợp tác vĩnh viễn,…), góp phần xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đến đội ngũ lái xe công nghệ.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện ban hành quy chế, bắt buộc các nhà trường phải có cơ chế phản hồi, xử lý nghiêm và thông báo kết quả về Công an thành phố khi nhận được thông tin học sinh vi phạm; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung được giao tại Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 15/02/2024 của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh các cấp học trên địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Công an thành phố trong công tác quản lý, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức và duy trì mô hình cổng trường học an toàn giao thông; Chỉ đạo các trường quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyền đưa đón học sinh bằng xe ôtô trên địa bàn thành phố.

Về việc thực hiện rà soát, xử lý vi phạm đối với những xe tour phục vụ khách du lịch không đủ điều kiện kinh doanh, Sở Xây dựng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) liên quan đến việc sử dụng xe ôtô Jeep, UAE để kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký kinh doanh; sử dụng xe ôtô chưa chuyển đổi biển số sang xe dịch vụ, chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải phục vụ khách tham quan, du lịch.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định về điều kiện kinh doanh vận tải hành khách đường bộ đến các đơn vị vận tải.

Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các sở ngành liên quan và các lực lượng chức năng thực hiện rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các đơn vị cung cấp dịch vụ xe cho khách du lịch.

Ngoài ra, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các sở ngành liên quan tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý việc sử dụng xe ôtô chưa chuyển đổi biển số sang xe dịch vụ, chưa được cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định của pháp luật để kinh doanh vận tải phục vụ khách tham quan, du lịch và tình trạng phương tiện không đủ điều kiện kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách thu tiền, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất an toàn giao thông, nhất là đối với các xe ôtô Jeep./.

