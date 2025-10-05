Xã hội

Hà Nội: Chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão số 11 - Matmo

Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ứng phó bão số 11, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân Thủ đô.

vna-potal-ha-noi-chi-dao-khan-truong-ung-pho-bao-so-11-8318228.jpg

Ngày 4/102025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Công điện số 16 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ứng phó bão số 11 (Matmo), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân Thủ đô.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hà Nội #ứng phó bão số 11 #an toàn dân cư #Chủ tịch Hà Nội #biện pháp phòng chống bão TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Động lực mới trong quản lý và phục vụ nhân dân

Sau 3 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Hà Nội đã tạo được những chuyển biến rõ nét như bộ máy tinh gọn, hiệu lực quản lý nâng lên, người dân được phục vụ thuận tiện hơn.