Hà Nội: Chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão số 11 - Matmo

Tỉnh Nghệ An cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ ngày 5/10, các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 13 giờ cùng ngày.