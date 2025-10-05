Hà Nội: Chỉ đạo khẩn trương ứng phó bão số 11 - Matmo

Ngày 4/102025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký Công điện số 16 yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp ứng phó bão số 11 (Matmo), bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân Thủ đô.
Dự báo sân bay Vân Đồn, Cát Bi sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão số 11 - Matmo
Để chủ động ứng phó với cơn bão số 11 - Matmo, đảm bảo an toàn hoạt động bay, tại các cảng hàng không, sân bay, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai trực 24/24h.