Hà Nội: Đặc sắc Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền

Lễ hội hoa đào, quất cảnh và sản phẩm OCOP các vùng miền Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ diễn ra tại Không gian văn hóa sáng tạo quận Tây Hồ. (Ảnh: Cổng thông tin Điện tử quận Tây Hồ)

Tối 26/1, tại Không gian sáng tạo Phố đi bộ Trịnh Công Sơn, quận Tây Hồ (Hà Nội), Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ khai mạc lễ hội và tôn vinh các tổ chức, cá nhân đạt giải Hội thi hoa đào, quất cảnh thành phố Hà Nội năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết việc bảo tồn, duy trì nghề trồng hoa đào, quất cảnh được lãnh đạo thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, quận Tây Hồ rất quan tâm nhằm góp phần duy trì giá trị văn hóa phi vật thể tao nhã về du Xuân, thưởng lãm hoa đào, quất cảnh cho người dân Thủ đô, du khách trong nước và quốc tế.

Đây được xác định là nét văn hóa không thể thiếu đối với quận Tây Hồ, kết nối với các chuỗi du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, làng nghề, trải nghiệm của du khách và người dân Thủ đô.

Trong khuôn khổ của lễ hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội còn phối hợp với TikTok Việt Nam và nhiều đơn vị truyền thông tổ chức Ngày hội livestream Tết Việt, tuyến phố Check-in Tết Việt, trải nghiệm Tết Online cùng nhiều sự kiện truyền thông hấp dẫn bên lề khác…

Đến với lễ hội, du khách sẽ được hòa mình trong không gian sinh cảnh lung linh sắc màu của hoa đào, quất cảnh, sen Tây Hồ, hoa cây cảnh, tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật mà điểm nhấn là linh vật cổng song long "tinh hoa hội tụ" khổng lồ được tạo hình nghệ thuật bằng hoa quả.

Cùng đó, du khách được chiêm ngưỡng bộ sưu tập cây cảnh nghệ thuật độc đáo; tìm hiểu phong tục thờ cúng gia tiên, nghệ thuật bài trí đồ thờ, sắp xếp mâm ngũ quả, mâm cỗ truyền thống ngày Tết của người Việt, cũng như trải nghiệm các trò chơi dân gian, thú chơi hoa cây cảnh, nhạc cụ dân tộc, thưởng trà, khai bút đầu Xuân vô cùng hấp dẫn.

Tại lễ hội còn diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi, biểu diễn trên sân khấu có quy mô hoành tráng kết hợp với hoạt động thực cảnh với quy mô gần 20.000m2 có nhiều hoạt cảnh sống động, như du Xuân chợ Tết; trẩy hội Hồ Tây; trải nghiệm Tết xưa...

Hoạt động "Kết nối tiềm năng-Gia tăng giá trị-Phát triển bền vững" tại lễ hội sẽ tôn vinh những giá trị làng nghề truyền thống nói chung, tôn vinh nét đẹp làng nghề Đào Nhật Tân, Quất cảnh Tứ Liên, quận Tây Hồ gắn với giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Khi đến với lễ hội du khách sẽ được thưởng thức các sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền không thể thiếu trong hương vị ngày Tết với quy mô hơn 100 gian hàng; khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá hoa đào, quất cảnh Tây Hồ; hoa, cây cảnh, tiểu cảnh tạo hình nghệ thuật, triển lãm Bonsai Tre nghệ thuật "Vũ điệu Rồng Tre" do câu lạc bộ Bonsai Tre Việt thực hiện với diện tích trên 3.000m2.

Cùng với đó là Khu trưng bày tái hiện không gian Tết Việt và trò chơi dân gian trong ngày tết cổ truyền, đến từ các làng nghề truyền thống như trải nghiệm nghề giã giò, chả của xã Tân Ước, nghề làm nón làng Chuông; trải nghiệm nghề gốm Bát Tràng; trải nghiệm nghề gói bánh chưng làng nghề Tranh Khúc; trưng bày sản phẩm làng nghề đồ thờ Sơn Đồng, trải nghiệm nghệ thuật Tranh Kim Hoàng; trải nghiệm nghề nặn tò he làng nghề Xuân La và nghề May truyền thống Vân Từ; nghề may áo dài Trạch Xá; làng nghề chuồn chuồn tre Thạch Xá; nghề giấy dó phường Bưởi.

Đến với khu ẩm thực ba miền, du khách không chỉ tận hưởng những đặc sản ngày Tết của Thủ đô, mà còn được trải nghiệm những món ăn nổi tiếng các vùng, miền trong cả nước.

Đặc biệt, nhà hàng Chay Đạo An lần đầu giới thiệu những món ăn độc đáo từ sen và đặc sản Tây Hồ.

Tại lễ hội sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật đặc sắc "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới" với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng đến từ các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài quân đội, cùng với phòng trào văn hóa văn nghệ quần chúng trên địa bàn quận Tây Hồ, các chủ thể tham gia sự kiện tạo không khí vui Xuân đón Tết.

Lễ hội kéo dài đến hết ngày 1/2/2024./.

