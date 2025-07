Hà Nội: Đảm bảo nguồn điện lưới, điện dự phòng phục vụ các ngày lễ lớn

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 3856/UBND-KT về việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện lưới, điện dự phòng phục vụ các hoạt động kỷ niệm, đặc biệt phục vụ công tác luyện tập, hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại khu vực diễn ra sự kiện.

Theo đó, thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân về nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện cao áp do hoạt động thả diều, câu cá trên địa bàn thành phố; tích cực phối hợp Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn, ký cam kết với từng tổ chức, cá nhân đang quản lý các hồ câu cá về việc tuân thủ quy định đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp.

Hà Nội cũng yêu cầu các xã, phường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị phân phối, bán điện trên địa bàn trong việc thực hiện tổng kiểm tra về an toàn trong sử dụng điện, đặc biệt là toàn bộ khách hàng sử dụng điện khu vực các địa điểm tổ chức các hoạt động mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm, các tuyến đường, phố có hoạt động diễu binh, diễu hành; xử lý triệt để các trường hợp vi phạm quy định về an toàn điện (nếu có) để bảo đảm an toàn điện tuyệt đối cho Nhân dân, khách mời tham dự và người tham gia các hoạt động mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm.

Tại công văn này, thành phố Hà Nội đề nghị Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty Truyền tải điện 1, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng phương án cấp điện tối ưu, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho Thủ đô.

"Tổng công ty Điện lực Hà Nội có trách nhiệm kiểm tra toàn diện hệ thống điện, đặc biệt tại các khu vực tổ chức lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và các tuyến phố lân cận, đồng thời, đơn vị phải hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, xử lý triệt để các nguy cơ mất an toàn điện; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tăng cường tuyên truyền về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong toàn dân," văn bản nêu rõ./.

