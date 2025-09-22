Hà Nội: Du khách bị "chém" 1,2 triệu đồng cho tour xích lô vòng quanh phố cổ

Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nhanh chóng xác minh và xử lý 2 tài xế xích lô có hành vi “chặt chém” du khách tham quan quanh khu phố cổ.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 22/9, Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo của ông Phillip Damien (quốc tịch Australia) về việc bị 2 tài xế xích lô "chặt chém" 1,2 triệu đồng cho quãng đường tham quan quanh khu phố cổ.

Sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nhanh chóng xác minh những người liên quan vụ việc là ông N.V.B. (sinh năm 1974, trú ở xã Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên) và N.V.H. (sinh năm 1986, trú ở xã An Khánh, Hà Nội).

Tại Cơ quan Công an, hai tài xế xích lô trên đã xin lỗi, hoàn trả lại toàn bộ số tiền 1,2 triệu đồng cho ông Phillip Damien.

Du khách đã chấp nhận lời xin lỗi, nhận lại đầy đủ số tiền và không có yêu cầu, đề nghị nào khác.

Công an phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã lập biên bản phòng ngừa và yêu cầu ông N.V.B., N.V.H. cam kết không thu quá giá quy định hiện hành.

Qua sự việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo các tổ chức và đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch cần nghiêm túc tuân thủ các quy định hiện hành.

Đây là yếu tố then chốt để hạn chế vi phạm, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, góp phần thu hút và giữ chân du khách, đồng thời nâng cao hình ảnh Thủ đô trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế./.

