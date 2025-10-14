Hà Nội hoàn thành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc VN cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, đến nay, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác tổ chức Đại hội được triển khai bài bản, đúng quy định, phát huy dân chủ, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngay từ đầu năm 2025, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, trong đó có Thông tri 09-TT/TU ngày 5/8/2025. Thành phố thành lập 4 tiểu ban phục vụ và 8 tổ chỉ đạo Đại hội, lựa chọn phường Thượng Cát tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường đã tham mưu cấp ủy ban hành văn bản lãnh đạo, thành lập các tiểu ban chuyên trách và chủ động trong công tác chuẩn bị. Đáng chú ý, các đơn vị đều thực hiện tốt công tác tuyên truyền với pano, khẩu hiệu, chuyên mục phát thanh, mạng xã hội, góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần Đại hội trong cộng đồng dân cư.

Trước Đại hội, có 4.935 hội nghị Ban Công tác Mặt trận được tổ chức ở khu dân cư nhằm quán triệt văn bản chỉ đạo, thảo luận và góp ý dự thảo văn kiện, đồng thời cử đại biểu tham dự Đại hội cấp xã.

Hội nghị triển khai Đại hội Mặt trận Tổ quốc do thành phố tổ chức cũng được kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu, với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ Mặt trận.

Công tác chuẩn bị văn kiện được các địa phương thực hiện công phu, đúng hướng dẫn, phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2024-2029 và đề ra phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ mới. Các báo cáo đều được lấy ý kiến rộng rãi từ lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc qua các thời kỳ, các tổ chức thành viên và đội ngũ cán bộ cơ sở.

Đến ngày 25/9/2025, toàn thành phố có 126/126 đơn vị hoàn thành Đại hội, bầu ra 7.563 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Trong đó, có 1.031 người ngoài Đảng (13,6%), 2.789 nữ (36,9%), 163 người dân tộc thiểu số (2,2%) và 399 người có tôn giáo (5,3%).

Về chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã: 126 người được bầu, trong đó 118 vị tái cử (93,6%), 57 vị là nữ (45,2%) và 100% là Ủy viên Thường vụ cấp ủy cùng cấp. Điều này thể hiện sự quan tâm, tín nhiệm và vị thế của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị cơ sở.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai, Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh đổi mới tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tổ chức Đại hội Mặt trận đi trước tạo nền tảng, cơ sở cho Đại hội của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã tiếp theo. Đặc biệt, quy trình chuẩn bị nhân sự được thực hiện theo đúng Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định.

“Việc Hà Nội hoàn thành 100% Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường là minh chứng rõ nét cho sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, sự phối hợp hiệu quả giữa chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Đáng chú ý, các địa phương có nhiều đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin như, mã QR tài liệu, phát sóng trực tiếp nội dung tuyên truyền. Nội dung Đại hội được chuẩn bị chu đáo, các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm thẳng thắn, đầy đủ, đề ra phương hướng sát thực tiễn.

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị lúng túng trong tổ chức; báo cáo còn thiếu số liệu minh chứng cụ thể; tham luận chưa đi sâu vào giải pháp. Công tác tuyên truyền ở một số nơi còn hạn chế, chưa tạo sự lan tỏa mạnh mẽ.

Có thể thấy, thành công của Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2025- 2030 tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm của Mặt trận trong đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là tiền đề quan trọng để xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tại cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh./.

