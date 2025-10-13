Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn

Ngày 13/10, tại xã Trung Giã (Hà Nội), Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn CNTY-EUZY tổ chức lễ khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ hai trên thế giới, có công suất tiếp nhận 5.000 tấn rác/ngày, công suất phát điện 90 MW, chính thức hòa lưới điện quốc gia từ tháng 7/2022, được coi là giải pháp căn cơ cho bài toán rác thải của Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: “Với gần 10 triệu dân, mỗi ngày thành phố phát sinh khoảng 8.000 tấn rác. Việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn - công trình điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ hai thế giới là bước ngoặt quan trọng, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong hiện đại hóa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.”

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sỹ Thanh, hiện Hà Nội có hơn một nhà máy điện rác công suất trên 1.000 tấn/ngày, một bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Thành phố đang từng bước xây dựng quy trình khép kín, hiện đại hóa công tác thu gom và vận chuyển rác, hướng tới bộ mặt đô thị “sáng-xanh-sạch-đẹp.”

Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn do Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội-thành viên của Tập đoàn CNTY-EUZY làm chủ đầu tư, được khởi công từ tháng 8/2019 với tổng mức đầu tư hơn 320 triệu USD.

Nhà máy ứng dụng công nghệ lò đốt ghi cơ học tiên tiến của Bỉ, đảm bảo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường của châu Âu và Việt Nam.

Theo ông Tào Đức Tiêu, Tổng Giám đốc Tập đoàn CNTY-EUZY, mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 7.500 tấn rác thải sinh hoạt và số lượng lớn rác thải khác; con số này vẫn tăng hàng năm. Nếu không xử lý triệt để, đây sẽ là gánh nặng lớn đối với môi trường, sức khỏe cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố.

“Nhà máy điện rác Sóc Sơn chính là lời giải căn cơ cho bài toán rác thải sinh hoạt của Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua, biến rác thải thành năng lượng sạch, đóng góp cho phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, văn minh,” ông Tiêu nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Tổng Giám đốc VNTY (đơn vị quản lý HNTY) chia sẻ: “Nhà máy khởi công đúng vào thời điểm cả nước đang phòng chống dịch COVID-19. Vượt qua những khó khăn, thách thức, sau hơn 3 năm vận hành thử nghiệm, đến nay nhà máy đã hoạt động ổn định, hiệu quả xử lý đạt khoảng 70% lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày của Hà Nội, thay thế hình thức chôn lấp truyền thống.”

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân cho rằng, mỗi ngày, nhà máy giải quyết được ít nhất 2/3 lượng rác thải của Hà Nội, và quá trình đốt rác đã phát ra 90 MW điện, góp phần cung ứng nguồn năng lượng sạch cho hệ thống điện quốc gia.

Bà Vân bày tỏ mong muốn sớm được triển khai giai đoạn 2 của dự án để xử lý rác thải đã chôn lấp lâu năm, từ đó hoàn trả quỹ đất cho các công trình công viên, phúc lợi cộng đồng, đồng thời ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước ngầm và đất.

Mô hình hoạt động của Nhà máy điện rác Sóc Sơn. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

“Chúng tôi hướng tới ứng dụng AI và các công nghệ môi trường hiện đại trong công tác thu gom, xử lý rác tại khu vực nội đô, phấn đấu đưa vào sử dụng từ quý I/2026, góp phần xây dựng môi trường Hà Nội ngày càng trong lành, văn minh,” bà Nguyễn Thị Hồng Vân nói.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan, khẩn trương lập phương án xử lý khoảng 1 triệu mét khối rác thải cũ đang còn chôn lấp tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, với mục tiêu trong 5–7 năm tới, phải xử lý triệt để toàn bộ rác chôn lấp nhiều năm qua đã tồn đọng; từ đó tạo cảnh quan xanh, sạch, bền vững.

“Thành phố ghi nhận và cảm ơn nhân dân xã Trung Giã đã đồng hành, tạo điều kiện để dự án hoàn thành. Gần như 100% kiến nghị của bà con trong vùng dự án đã được thành phố giải quyết thỏa đáng,” ông Thanh chia sẻ.

Công trình Nhà máy điện rác Sóc Sơn không chỉ là biểu tượng của công nghệ xanh và kinh tế tuần hoàn, mà còn thể hiện tầm nhìn phát triển đô thị bền vững của Hà Nội-biến rác thải thành tài nguyên, biến thách thức thành cơ hội, và biến khát vọng về một Thủ đô xanh-sạch-văn minh-hiện đại thành hiện thực./.

