Hà Nội: Khởi tố Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô nhận hối lộ

Ông Chử Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Sáng 12/4, theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam ông Chử Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tội "Nhận hối lộ", theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Qua triển khai công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện ông Chử Mạnh Hùng có hành vi nhận hối lộ số tiền lớn để cho công trình xây dựng không có giấy phép trên diện tích đất 1.400m2 thuộc địa bàn phường Nghĩa Đô được tồn tại, tiếp tục thi công, hoàn thiện.

Qua quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ ông Chử Mạnh Hùng nhận hối lộ số tiền 1 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội tiếp tục tổ chức điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng liên quan khác trong vụ án.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 12/4, trao đổi với phóng viên TTXVN, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) xác nhận hiện ông Chử Mạnh Hùng không còn đến cơ quan làm việc.

Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy đã bố trí nhân sự điều hành Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô thay cho ông Chử Mạnh Hùng./.