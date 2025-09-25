Hà Nội: Làm rõ vụ nợ tiền và hoang báo bị trộm, cướp xe máy

Ngày 25/9, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) vừa phối hợp Công an xã Ngọc Hồi xác minh, xử lý trường hợp hoang báo bị cướp xe máy tại xã Ngọc Hồi.

Theo đó, vào hồi 13 giờ 30 ngày 24/9, Công an xã Ngọc Hồi tiếp nhận tin trình báo của chị N (sinh năm 1998, trú tại xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội) về việc chị bị 2 nam thanh niên cướp xe máy Honda Vision, 1 điện thoại iPhone 14 Promax và 48 triệu đồng tiền mặt tại đường Đại Thanh, thôn Đại Áng, xã Ngọc Hồi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ngọc Hồi đã phối hợp Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ sự việc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định nội dung trình báo của chị N là không đúng sự thật.

Làm việc với Cơ quan Công an, chị N khai nhận do nợ tiền nên đã bán xe để trả nợ. Lo sợ bị gia đình phát hiện nên đã nảy sinh ý định đến cơ quan Công an trình báo việc bị cướp tài sản. Chị N nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm.

Trước đó, rạng sáng 4/9, Công an phường Bồ Đề tiếp nhận tin trình báo của anh B (sinh năm 2004, trú tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) về việc anh này vừa bị cướp xe máy tại đường Hồng Tiến thuộc địa bàn phường.

Công an phường Bồ Đề đã phối hợp Đội Trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) nhanh chóng xác minh, làm rõ. Theo đó, chiều 3/9, anh B làm mất chiếc xe máy Honda Dream tại xã Gia Lâm (Hà Nội). Do sợ bị gia đình trách móc nên anh B đã hoang báo về việc bị cướp chiếc xe trên.

Cơ quan Công an đã lập hồ sơ xử lý 2 trường hợp trên về hành vi tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật, quy định tại khoản 1, Điều 9 Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng với mức phạt tiền là 3 triệu đồng.

Qua các vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không đưa thông tin sai sự thật, gây hoang mang, ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

