Hà Nội Metro không cấm khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) vừa có thông tin liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu đường sắt đô thị Nhổn-Ga Hà Nội và Cát Linh-Hà Đông.

Với mục tiêu cung cấp cho nhân dân thủ đô và khách du lịch một dịch vụ vận tải đường sắt đô thị an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường, Hà Nội Metro liên tục nghiên cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện những giải pháp quản lý và công nghệ khác nhau, trong đó có nghiên cứu kinh nghiệm của các quốc gia, đô thị trên thế giới về phục vụ hành khách mang theo xe đạp đa dụng (xe đạp gấp) có gắn pin Lithium lên tàu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, hầu hết trên các tuyến đường sắt đô thị trên thế giới đều cấm không cho mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu hoặc nếu cho mang lên thì có quy định rất cụ thể về công suất pin hoặc phải tháo pin ra trước khi mang lên tàu.

Tuy nhiên, đến nay, Hà Nội Metro chưa ban hành bất kỳ quy định nào liên quan đến việc cấm hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị số Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Cầu Giấy.

Trong quá trình nghiên cứu và chỉ đạo, Hà Nội Metro thừa nhận, một số cán bộ, nhân viên của Công ty chưa quán triệt đầy đủ, đã thông báo về việc không phục hành khách mang xe đạp gấp có gắn pin Lithium lên tàu trên các tuyến đường sắt đô thị vào buổi sáng ngày 12/8, ảnh hưởng đến việc đi lại của hành khách.

Sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công ty đã yêu cầu tiếp tục phục vụ hành khách mang xe đạp gấp (bao gồm cả xe đạp gấp có gắn pin Lithium) lên tàu để thuận tiện trong việc kết nối chuyến đi hằng ngày cho đến khi có quy định chính thức.

Tuy nhiên, với kết quả nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Công ty đề nghị và khuyến khích hành khách tăng cường sử dụng xe buýt, xe đạp công cộng và khi có nhu cầu sử dụng xe đạp gấp mang lên tàu để đi lại thì hạn chế sử dụng loại xe đạp gấp có gắn pin Lithium để mang lên tàu, đặc biệt là trong giờ cao điểm có lưu lượng hành khách lớn để phòng tránh và giảm thiểu rủi ro về an toàn cháy nổ trên phương tiện công cộng.

Hà Nội Metro sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm giải pháp phù hợp để có thể hỗ trợ tốt nhất cho hành khách đi tàu trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường./.

Hà Nội: Tăng giá vé tàu Nhổn-Ga Hà Nội và Cát Linh-Hà Đông từ ngày 1/8 Giá vé hai tuyến đường sắt đô thị Nhổn-Gà Hà Nội và Cát Linh-Hà Đông của thành phố Hà Nội sẽ được điều chỉnh tăng bắt đầu từ ngày 1/8 tới đây.