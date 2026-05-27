Hà Nội 'mở đường' cho công nghệ mới bằng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực tăng trưởng quan trọng, thành phố Hà Nội đang từng bước hoàn thiện cơ chế pháp lý nhằm tạo điều kiện cho các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới được thử nghiệm trong môi trường an toàn, minh bạch và có kiểm soát.

Đây được xem là bước đi cụ thể hóa tinh thần của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo thông tin do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đưa ra ngày 26/5 về chính sách thử nghiệm có kiểm soát trên địa bàn thành phố, cơ chế này được triển khai trên cơ sở Luật Thủ đô, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị định số 353/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về thử nghiệm có kiểm soát.

Điểm nhấn của chính sách là Hà Nội chủ động tạo không gian pháp lý để những ý tưởng mới, công nghệ mới và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo có cơ hội được kiểm chứng thực tiễn trước khi triển khai trên diện rộng.

Thành phố khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp có công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới chủ động nghiên cứu, đăng ký thử nghiệm có kiểm soát theo quy định. Đồng thời, Hà Nội cũng khuyến khích sự tham gia của cộng đồng khoa học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, chuyên gia và nhà khoa học trong việc tư vấn chuyên môn, hỗ trợ đánh giá và kiểm soát rủi ro trong quá trình thử nghiệm.

Ảnh minh hoạ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Đáng chú ý, các phương án thử nghiệm được ưu tiên là những mô hình có khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn của Thủ đô, có tiềm năng ứng dụng, thương mại hóa, đăng ký sở hữu trí tuệ và nhân rộng sau thử nghiệm. Song song với đó là yêu cầu bảo đảm an toàn, bảo mật, kiểm soát rủi ro, bảo vệ người dùng và lợi ích công cộng.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, việc thử nghiệm có kiểm soát sẽ được triển khai trong phạm vi, không gian, thời gian, đối tượng và điều kiện cụ thể do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Mỗi mô hình thử nghiệm đều gắn với quy chế riêng cùng cơ chế hướng dẫn, kiểm soát, báo cáo, đánh giá và xử lý rủi ro theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đóng vai trò chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chuyên gia, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và các đơn vị liên quan để hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp xây dựng phương án thử nghiệm phù hợp. Các phương án phải xác định rõ mục tiêu, phạm vi, trách nhiệm và biện pháp kiểm soát rủi ro.

Không chỉ dừng ở việc cho phép thử nghiệm, Hà Nội còn mở ra nhiều cơ chế hỗ trợ về chuyên gia, hạ tầng thử nghiệm, không gian thử nghiệm, dữ liệu, nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo và các kênh vốn phù hợp. Trong đó, các dự án đủ điều kiện có thể được kết nối với Quỹ đầu tư mạo hiểm của Thành phố.

Có thể thấy, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát không chỉ là giải pháp tháo gỡ rào cản pháp lý cho đổi mới sáng tạo, mà còn thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, an toàn và có trách nhiệm. Đây cũng là cách Thành phố hiện thực hóa rõ nét tinh thần của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khi đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của quá trình phát triển.

Về thủ tục đăng ký, tổ chức và doanh nghiệp có nhu cầu tham gia thử nghiệm có kiểm soát sẽ nộp một bộ hồ sơ theo hình thức trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Thành phố cũng kêu gọi cộng đồng khoa học, tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất và đăng ký thực hiện thử nghiệm theo quy định./.

