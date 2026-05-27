Hà Nội nắng nóng dịp thi vào lớp 10, nhiệt độ cao nhất 36 độ C

Nhận định về thời tiết dịp kỳ thi tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 tại khu vực Hà Nội từ ngày 29/5 đến ngày 1/6/2026 (trong đó kỳ thi chính thức diễn ra trong hai ngày 30/5 và 31/5), theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp này chủ yếu không mưa, ngày nắng, nền nhiệt dao động từ 27-36 độ C.

Duy trì ngủ đủ, ổn định tâm lý sỹ tử tham gia kỳ thi

Cụ thể, từ 7-11 giờ ngày 29/5 không mưa, trời nắng; từ 12-17 giờ có lúc có mưa rào và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 27-32 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 29-33 độ C.

Ngày 30/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ sáng và trưa từ 28-32 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 30-34 độ C.

Ngày 31/5, không mưa, trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 29-33 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 31-35 độ C.

Ngày 1/6, không mưa, trời nắng, riêng chiều trời nắng nóng. Gió Đông Nam cấp 2-4. Nhiệt độ sáng và trưa từ 29-34 độ C. Nhiệt độ chiều và tối từ 32-36 độ C.

"Nắng nóng ban ngày nhưng cũng có khả năng xảy ra mưa dông vào chiều và tối. Do vậy, phụ huynh có thể truy cập trang thông tin cảnh báo dông (cập nhật 15 phút/lần) của Cục Khí tượng Thủy văn để có phương án di chuyển phù hợp cho các học sinh," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho các sỹ tử tham dự cuộc thi này, chuyên gia y tế khuyến cáo, các sỹ tử không thức khuya kéo dài để ôn bài điều này khiến cơ thể suy giảm sức đề kháng. Do vậy, các em nên ngủ đủ 6-8 tiếng mỗi ngày để não bộ được phục hồi, duy trì sự tỉnh táo và ổn định tâm lý.

sỹ tử nên uống nước trước khi thấy khát, uống nước đều trong ngày, chia thành nhiều lần nhỏ thay vì uống quá nhiều một lúc. Ưu tiên nước lọc hoặc nước điện giải nhẹ, hạn chế trà sữa, nước ngọt có ga, càphê vì dễ làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Cùng với đó, sỹ tử cũng không tắm nước lạnh ngay sau khi đi nắng về, nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi, để cơ thể ổn định rồi mới tắm; ăn uống cẩn thận để tránh đau bụng trước ngày thi. Các sỹ tử nên ăn chín uống sôi, hạn chế đồ ăn sống, thức ăn bán ngoài trời hoặc để quá lâu ở nhiệt độ thường.

Ngoài ra, gia đình có sỹ tử tham gia cuộc thi nên sử dụng điều hòa đúng cách với mức nhiệt phù hợp ở mức 25-28 độ C. Đồng thời, các gia đình không nên để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể các sỹ tử khi ngủ.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ 16 giờ 30 đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 27/5, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cảnh báo nguy cơ nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã, phường: Bắc Bình, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Thuận, Đắk Sắk, Đắk Song, Đam Rông 1, Di Linh, Đinh Trang Thượng, D'Ran, Đức An, Đức Trọng, Gia Hiệp, Hải Ninh, Hòa Thắng, Hồng Sơn, Hồng Thái, Ka Đô, Kiến Đức, Krông Nô, Lạc Dương, Lương Sơn, Nâm Nung, Bắc Gia Nghĩa, Phan Rí Cửa, Phan Sơn, Phúc Thọ Lâm Hà, Quảng Lập, Quảng Phú, Quảng Sơn, Quảng Tân, Sông Lũy, Tà Đùng, Tà Hine, Tân Hà Lâm Hà, Trường Xuân, Tuy Đức, Tuy Phong. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Nhiều vùng biển có mưa dông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông.

Dự báo đêm 27/5 và ngày 28/5, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

Nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến 28/5 Theo dự báo, nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27-28/5, ở Trung Bộ đến khoảng ngày 28/5, ở miền Đông Nam Bộ đến ngày 27/5.