Hà Nội phát động ủng hộ các địa phương bị thiệt hại do thiên tai

Những ngày qua, do ảnh hưởng của các đợt mưa bão lớn, nhiều tỉnh khu vực miền Trung và miền Bắc phải gánh chịu thiệt hại nặng nề về người, tài sản.

Hàng ngàn ngôi nhà bị sập đổ, nhiều công trình hạ tầng hư hỏng, đời sống của đồng bào ở vùng bị thiên tai gặp rất nhiều khó khăn.

Với tinh thần “tương thân, tương ái,” các sở, ngành của Hà Nội đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chiều 10/10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức lễ phát động ủng hộ ngành Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, các cơ sở giáo dục Hà Nội bị thiệt hại do bão số 10, số 11.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết trước ảnh hưởng nặng nề do bão số 10 và số 11 gây ra tại các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là sau hoàn lưu bão số 11, khu vực miền Bắc đã xảy ra 2 đợt mưa lớn trên diện rộng, nhiều địa phương đã và đang chịu thiệt hại lớn về người, tài sản, cơ sở hạ tầng. Trong đó nhiều trường học, lớp học bị ngập sâu, sạt lở, đồ dùng học tập, sách vở bị hư hỏng nặng.

Phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái và tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách,” Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ, quyên góp giúp đỡ đồng bào các tỉnh miền Bắc và các nhà trường, cơ sở giáo dục Hà Nội bị thiệt hại do bão số 10, số 11 khắc phục hậu quả mưa bão bằng các hiện vật thiết thực như: Lương thực, thực phẩm, đồ dùng, trang thiết bị học tập, sách vở, sách giáo khoa, quần áo, chăn, màn, các lá thư động viên…

Tại lễ phát động, cô Phạm Thị Thu Hà, giáo viên Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An, phường Tây Hồ xúc động cho biết cô cũng là một người con của Thái Nguyên - vùng đất đang chịu nhiều thiệt hại. Nhờ chương trình ý nghĩa này, thầy trò của trường được gửi gắm tấm lòng của mình qua những món quà nhỏ, trang thiết bị, đồ dùng học tập, lá thư, tấm bưu thiếp với lời nhắn gửi yêu thương đến đồng nghiệp và học sinh vùng lũ.

“Tôi tin rằng những nghĩa cử hôm nay sẽ không chỉ dừng lại ở buổi lễ này mà còn được nối dài mãi bằng tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau,” cô Phạm Thị Thu Hà chia sẻ.

Đại diện cho học sinh Thủ đô, em Đoàn Lữ Thụy Phương, học sinh lớp 8A11, Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An đã viết bức thư nhắn nhủ, gửi gắm thông điệp yêu thương và sẻ chia đến các bạn đồng trang lứa vùng bão lũ: “Các bạn ạ, lũ rồi sẽ rút. Bùn rồi sẽ khô. Những con đường lại hiện ra. Cánh đồng lại xanh. Tiếng trống trường sẽ lại vang lên. Nhưng sau tất cả, tớ tin con người sau thiên tai không còn là con người của hôm qua nữa - các bạn đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, biết quý trọng từng bữa cơm, từng trang sách, từng buổi đến lớp tưởng chừng bình thường mà hóa ra là điều thiêng liêng.”

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Ban giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của Sở, đại diện cụm trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đã ủng hộ, gửi trọn tấm lòng yêu thương, sẻ chia của ngành tới thầy cô giáo và học sinh vùng bão lũ.

Ban tổ chức đã trao những phần quà hiện vật cho đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa-Xã hội xã Trung Giã và xã Đa Phúc - hai địa phương chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão số 10 và số 11.

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi phát động đến các nhà trường sáng 9/10, đến nay đã quyên góp được hơn 12.000 cuốn sách giáo khoa; 265.521 quyển vở, 168.107 chiếc bút; 500 chiếc ba lô; 3 chiếc ti vi, 3 máy tính xách tay và máy in, gần 10.000 bộ quần áo và rất nhiều các nhu yếu phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt...

Những tấm lòng, niềm tin, tình cảm sẻ chia của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ngành Giáo dục Thủ đô sẽ sớm được gửi tới các thầy cô, học sinh vùng lũ.

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội đã tổ chức phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10, 11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, với tinh thần “tương thân, tương ái,” Ban Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Hà Nội kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ với kinh phí là tối thiểu một ngày lương.

Ông Nguyễn Sỹ Trường mong muốn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vận động người thân tích cực tham gia ủng hộ đồng bào; góp phần giúp cho người dân chịu ảnh hưởng của bão lũ khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Ngay sau khi tổng hợp kinh phí ủng hộ, Sở Dân tộc và Dân tộc Hà Nội sẽ nhanh chóng chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, góp phần giúp đồng bào vùng bị bão lũ, thiên tai khôi phục sản xuất và ổn định đời sống./.

Số tiền ủng hộ đồng bào thiệt hại do bão đạt gần 800 tỷ đồng sau 1 tuần phát động Tính đến 17 giờ ngày 8/10/2025, các cá nhân, đơn vị, tổ chức đã đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra đạt con số 798,864 tỷ đồng.