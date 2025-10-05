Hà Nội sẵn sàng sơ tán dân tại các khu vực sạt lở nguy hiểm trước bão Matmo

Tối 4/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có Công điện yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã quán triệt chỉ đạo tính chất hết sức nguy hiểm của cơn bão số 11 (bão Matmo) khi thiên tai chồng thiên tai (bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất) để có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình tại từng địa phương, từng thời điểm nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường, xã chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, khu vực thường xuyên bị ngập sâu bởi mưa lớn, khu vực sát bờ sông, các khu vực bị sự cố, sạt lở.

Đặc biệt, lưu ý các khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Hồng Hà và xã Minh Châu; khu vực xảy ra các sự cố sạt lở, sụt lún đất đá trên địa bàn các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ rừng ngang trên địa bàn các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hoà Phú….

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai theo quy định; hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ và có mưa lớn xảy ra…

Công nhân ứng trực tiêu thoát nước trong mưa lớn tại đường Nguyễn Xiển. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Xây dựng, các Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh giáp ranh để vận hành, điều tiết hệ thống công trình tiêu thoát nước phòng, chống úng ngập hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, chỉ đạo các Công ty Thủy lợi phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường, xã sẵn sàng triển khai phương án phòng, chống úng ngập, bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản (đối với diện tích chưa được thu hoạch); chủ động tiêu nước đệm, hạ thấp mực nước hồ chứa, vận hành các công trình tiêu trên địa bàn đảm bảo phù hợp với từng vùng tiêu.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên Cây xanh Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị, đơn vị cung cấp nước sạch, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường ứng trực, sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành, phối hợp vận hành, xử lý tiêu thoát nước chống úng ngập ngoại thành, đặc biệt lưu ý đối với những điểm ngập úng trong nội thành từ cơn bão số 10…

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo kiểm tra công tác dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống thiên tai, cung ứng đầy đủ, kịp thời lương thực, thực phẩm, hàng hóa, vật tư thiết yếu phục vụ phòng, chống bão, lũ, mưa, úng ngập, sự cố thiên tai, đảm bảo đời sống nhân dân, ổn định thị trường.

Sẵn sàng triển khai kịp thời công tác phòng, chống úng ngập nội thành. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn Thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên….

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Hà Nội chỉ đạo công tác phối hợp với Sở Công Thương rà soát, đảm bảo an toàn về điện, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng trực để kịp thời khắc phục sự cố điện do mưa, lũ gây ra, ưu tiên cấp đủ điện ổn định cho các trạm bơm hoạt động hết công suất phục vụ tiêu úng ngập; cảnh báo nhân dân phòng, chống điện giật…

Hiện nay, mực nước các sông lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội như sông Đà, sông Hồng, sông Đuống dưới báo động I, nhưng vẫn đang ở mức cao; mực nước trên sông Tích, sông Bùi ở mức trên báo động III; sông Cà Lồ ở mức trên báo động II; sông Đáy, sông Nhuệ, sông Cầu ở mức dưới báo động II; sông Mỹ Hà ở mức dưới báo động I.

Ngoài ra, mực nước hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang ở mức cao, vượt ngưỡng tràn như: Suối Hai, Mèo Gù, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn. Nhiều khu vực do đất, đá ngấm nước mưa thời gian dài, đã bão hoà nước tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, đá.

Cùng với đó, theo báo cáo của các xã, phường, hiện nay vẫn còn các ảnh hưởng, thiệt hại của cơn bão số 10 và mưa, lũ còn trên 2.000 nhà ở bị ảnh hưởng ngập.../.

