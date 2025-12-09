Hà Nội tháo gỡ vướng mắc để thúc đẩy dự án đường Vành đai 2.5

Tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án tuyến đường Vành đai 2.5, chiều 9/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải xác định rõ trách nhiệm chính trị để tập trung toàn tâm, toàn ý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thực hiện triển khai dự án theo kế hoạch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cũng lưu ý cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật kỹ lưỡng trong từng công việc, nhất là trong giải phóng mặt bằng; tập trung điều tra cơ bản, nắm tình hình, vận động người dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị của thành phố vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân; quyết tâm đẩy nhanh tiến độ dự án đạt mục tiêu đề ra.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, đây là dự án trọng tâm, trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa không chỉ đối với tương lai phát triển của Hà Nội, mà còn đáp ứng đòi hỏi từ thực tiễn đời sống, của nhân dân, tránh lãng phí.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân chia sẻ, ủng hộ và đồng hành cùng thành phố đưa dự án sớm về đích.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trao đổi với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan bóc tách, làm rõ từng vấn đề khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến tình hình, tiến độ triển khai dự án, nhất là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư các đoạn mới…

Bởi, theo báo cáo của các sở, ngành, đơn vị liên quan, tuyến đường vành đai 2.5 được khởi công từ nhiều năm trước, đã kéo dài đến nay nhưng chưa hoàn thành.

Tuyến đường Vành đai 2.5 có tổng chiều dài 19,41 km, mặt cắt từ 40-50m, điểm đầu giao với đường đầu cầu Thanh Trì, điểm cuối kết thúc tại phường Phú Thượng.

Qua rà soát toàn bộ tuyến đường Vành đai 2.5 trên địa bàn thành phố đang được phân thành 13 đoạn. Dự án đã được đầu tư theo quy hoạch 7,6 km, đang thực hiện đầu tư 9,36 km, còn 2,45 km chưa nghiên cứu đầu tư.

Hiện, một trong những khó khăn lớn nhất là công tác giải phóng mặt bằng.

Tuyến đường Vành đai 2.5 đóng vai trò huyết mạch trong hệ thống giao thông Thủ đô Hà Nội, góp phần kết nối các quận nội đô từ Phú Thượng đến Lĩnh Nam, tạo thành vòng khép kín để phân tải lưu lượng phương tiện, giảm áp lực lên các tuyến đường chính như: Vành đai 2 và Vành đai 3.

Tuyến đường này không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, mà còn là giải pháp then chốt để giải quyết bài toán ùn tắc giao thông của thành phố.

Trước đó, liên quan đến các giải pháp cần triển khai để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố, ngày 8/12, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 330/KH-UBND về triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tiến tới xây dựng hệ thống giao thông đô thị Hà Nội đồng bộ, hiện đại, thông minh, lấy phát triển vận tải hành khách công cộng và quản lý nhu cầu giao thông làm nòng cốt.

Cùng với đó, các chỉ tiêu quan trọng được đặt ra: Tỷ lệ đất dành cho giao thông đạt tối thiểu 14 -16%; đất dành cho giao thông tĩnh đạt tối thiểu 1%; vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân 30% - 35%; hoàn thành 100 km đường sắt đô thị (hoàn thành 5 tuyến, đoạn tuyến); mở mới tối thiểu 20 - 24 tuyến xe buýt xanh; hoàn thành 9 cầu qua sông Hồng, sông Đuống; hoàn thành khép kín các đường Vành đai: 1-2-2,5-3-3,5-4.

Thành phố cũng đầu tư mới thay thế, cải tạo sửa chữa toàn bộ hệ thống cầu yếu, cầu tạm và xóa bỏ các điểm ùn tắc nghiêm trọng; giảm ít nhất 30-40% số điểm ùn tắc hiện có; hoàn thành, thông xe các tuyến vành đai, trục hướng tâm chủ chốt và 5 cầu vượt sông.

Ngoài ra, thành phố xác định 6 nguyên tắc xuyên suốt, trong đó nhấn mạnh: Phải thực hiện tăng cung - giảm cầu một cách đồng bộ, khoa học.

Lấy đường sắt đô thị, xe buýt xanh làm trục chủ đạo kết hợp với phát triển TOD dọc hai bên. Lấy giao thông thông minh là giải pháp đột phá, dài hạn...

Về các giải pháp trước mắt thành phố sẽ chú trọng thực hiện vào các nhiệm vụ như: ứng dụng công nghệ AI điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông để điều tiết lưu lượng, tổ chức giao thông tại các nút giao theo thời gian thực.

Công tác tổ chức giao thông các dự án thi công trên đường bộ đang khai thác được thực hiện theo từng hạng mục công trình, phạm vi rào chắn lòng đường được triển khai theo từng giai đoạn phù hợp với biện pháp thi công nhằm hạn chế tối đa việc rào chắn không thi công gây nên tình trạng ùn tắc giao thông.

Cùng với đó, thành phố điều chỉnh giảm một số pha rẽ trái để giảm xung đột; điều chỉnh lại chu kỳ pha của các hướng phù hợp theo từng khung thời gian thực tế; điều chỉnh bổ sung hệ thống đèn tín hiệu giao thông; sắp xếp các vị trí dừng đỗ, vị trí dừng xe buýt hợp lý; thông tin tình trạng tai nạn, ùn tắc giao thông, các vị trí bị úng ngập cục bộ khi mưa bão lên phương tiện thông tin VOV giao thông và các cơ quan báo, đài để người tham gia giao thông được biết và lựa chọn hướng đi phù hợp; điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý khu vực cổng trường học, bệnh viện, các các khu vực tập trung mật độ giao thông cao...

Đối với nhóm giải pháp lâu dài, thành phố sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường vành đai (1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5), 18 tuyến đường trục kết nối giao thông, các cầu vượt sông Hồng, sông Đuống và các cầu vượt tại các nút giao cũng như kết nối, liên thông các tuyến đường, các dự án giảm thiểu ùn tắc giao thông trong nội đô; đầu tư hệ thống bãi xe liên tỉnh mới phù hợp với quá trình mở rộng và phát triển đô thị, từng bước chuyển đổi công năng, di dời các bến xe trong khu vực Vành đai 3.

Ngoài ra, thành phố cũng tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị để hoàn thành 5 tuyến (số 2, 2A, 3, 5) với chiều dài 100 km trong giai đoạn 2026-2030 và 8 tuyến (số 1,2,3,4, 6,7,8, Tuyến Vệ tinh: Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai) với chiều dài 301 km trong giai đoạn 2031-2035; đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng gồm đầu tư phát triển mạng lưới xe buýt, khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt đô thị kết hợp giao thông chia sẻ, giao thông phi cơ giới đạt mục tiêu đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu vào năm 2030, tối thiểu 40% nhu cầu vào năm 2035./.

TP Hồ Chí Minh: Nhiều vườn cây ăn trái bị thiệt hại do thi công Vành đai 3 Nhiều vườn măng cụt, sầu riêng, cây trồng chủ lực mang thương hiệu Lái Thiêu xuất hiện tình trạng héo úa, vàng lá, thối rễ do ngập úng kéo dài liên quan thi công đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh.