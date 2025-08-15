Hà Nội: Truy nã đặc biệt võ sư Đoàn Bảo Châu về tội chống phá nhà nước

Ngày 14/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Đoàn Bảo Châu (sinh năm 1968, trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam."

Đoàn Bảo Châu được biết đến là một võ sư karate khá nổi tiếng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, Đoàn Bảo Châu bị khởi tố về tội danh nêu trên, song đã bỏ trốn vào tháng 7 vừa qua.

Trước khi bỏ trốn, bị can này trú tại số 66C Thủ Lệ, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

Công an thành phố Hà Nội thông báo, nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hoặc gọi theo số điện thoại: 0692194084 - 0977542592), Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật./.

