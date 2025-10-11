Hà Nội: Xã Tiến Thắng chủ động ứng phó lũ sông Cà Lồ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do hoàn lưu bão số 11, nước sông Cà Lồ tiếp tục dâng cao, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu dân cư thuộc xã Tiến Thắng, Hà Nội.

Chính quyền và người dân địa phương đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó khẩn cấp, quyết liệt bảo vệ tính mạng, tài sản và đảm bảo an toàn đời sống người dân.

Trong hai ngày 8-9/10, nước sông Cà Lồ liên tục vượt mức báo động 3, gây ngập sâu tại các thôn Ngự Tiền, Bến Già, Đức Hậu.

Đến 13 giờ 30 ngày 9/10, mực nước tại khu vực Mạnh Tân ghi nhận đạt 9,55m (vượt báo động 3 tới 1,55m); tại cống đập Phù Trì đạt 9,3m và trạm bơm Tam Báo buộc phải tạm dừng vận hành do mực nước thượng lưu lên tới 9,15m.

Trước tình hình khẩn cấp, xã Tiến Thắng đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai cấp xã, huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc.

Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Anh Tuấn và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nguyễn Minh Hải trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo đắp đập, gia cố điểm xung yếu và kiểm tra tình hình tiêu thoát nước nội đồng.

Tính đến hết ngày 9/10, có 352 hộ dân với 1.361 nhân khẩu bị ảnh hưởng; trong đó 35 hộ (145 người) đã được di dời tạm thời đến nơi an toàn.

Xã đã huy động trên 170 lượt cán bộ, dân quân, công an, cùng 30 lượt phương tiện, 60m3 đất và cát để đắp bờ bao, khơi thông dòng chảy và hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, phương tiện.

Tại các khu vực ngập sâu như thôn Ngự Tiền, Bến Già, nhiều tuyến đường ngập trên 1m, chính quyền đã tổ chức rào chắn, cắt điện an toàn, cấp phát nhu yếu phẩm cho 140 hộ và thăm hỏi, tặng quà 40 gia đình khó khăn.

Trường Trung học Cơ sở Thanh Lâm A bị ngập sâu buộc phải tạm điều chỉnh hình thức dạy học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Ông Hoàng Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng - nhấn mạnh địa phương xác định phương châm chủ động-kịp thời-tại chỗ, tuyệt đối không để người dân thiếu an toàn hay thiếu thốn trong suốt thời gian nước lũ dâng cao.

Cùng với việc khẩn trương ứng phó tại địa phương, tối 9/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tiến Thắng cùng các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức đoàn công tác đến hỗ trợ người dân hai xã Đa Phúc và Trung Giã, những địa phương đang chịu thiệt hại nặng do mưa lũ.

Tại đây, đoàn đã trao tặng 400 thùng mỳ tôm, 400 thùng nước uống, 30 thùng lương khô, hỗ trợ kịp thời bà con vùng ngập. Đây là nghĩa cử thiết thực, thể hiện tinh thần "tương thân tương ái," góp phần tiếp thêm động lực để các hộ dân sớm vượt qua khó khăn.

Cũng trong ngày 10/10, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Lãng đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân hai xã Đa Phúc và Trung Giã, nơi đang chịu thiệt hại nặng nề do ngập lụt.

Tại hai điểm đến, đoàn đã trao tặng 200 thùng mỳ tôm, 100 chai dầu ăn, 30 thùng sữa và nước uống, 500 túi thuốc y tế, 5kg Cloramin B, 30 triệu đồng tiền mặt.

Nguồn lực này được huy động từ Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Mê Linh, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, Công ty CP Sữa Hà Nội Milk và các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn.

"Chúng tôi mong rằng những phần quà này sẽ phần nào giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống và tái sản xuất," Bí thư Đảng ủy xã Yên Lãng Phạm Văn Minh chia sẻ.

Trước diễn biến thời tiết còn nhiều bất thường, chính quyền các xã Tiến Thắng, Yên Lãng tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, phối hợp với Xí nghiệp Thủy lợi Mê Linh gia cố các đập, bờ bao và chủ động khơi thông kênh mương, đảm bảo tiêu thoát nước, bảo vệ an toàn sản xuất vụ Mùa.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương và sự chung tay của cả cộng đồng, chính quyền và nhân dân các địa phương đang nỗ lực không ngừng để giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ vượt qua thiên tai./.

