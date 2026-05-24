Hà Nội xây dựng Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Thành phố Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” nhằm cụ thể hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay từ cấp gần dân nhất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết thành phố đang nghiên cứu xây dựng Đề án triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” nhằm cụ thể hóa bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa ngay từ cấp gần dân nhất.

Mọi chính sách và hoạt động đều hướng tới người dân, vì hạnh phúc của nhân dân, bảo đảm công bằng, tiến bộ và không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đề án cũng hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành hình mẫu tiêu biểu về phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, nơi các giá trị văn hiến được gìn giữ và phát huy trong điều kiện mới.

Khái niệm “xã, phường xã hội chủ nghĩa” được xác định là mô hình tổ chức phát triển và quản trị tích hợp ở cấp cơ sở, trong đó xã, phường không chỉ thực hiện chức năng hành chính mà còn là đơn vị trực tiếp chuyển hóa các mục tiêu, giá trị và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội thành kết quả phát triển cụ thể trên địa bàn./.