Hà Tĩnh: Bắt thêm đối tượng liên quan vụ mua bán cá thể gấu chó

Phòng Cảnh sát Kinh tế-Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thêm đối tượng Nguyễn Thị Hường về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.”

Đối tượng Nguyễn Thị Hường. (Nguồn: báo Hà Tĩnh)

Ngày 20/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam thêm một đối tượng về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.”

Đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Nguyễn Thị Hường (sinh năm 1979, trú tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Đối tượng Hường đã môi giới cho Nguyễn Văn Hiền (sinh năm 1979, trú tại xóm 7, xã Hương Lâm, huyện Hương Khê, bị cơ quan Công an khởi tố, bắt giam trước đó) mua cá thể gấu chó (nặng 65kg).

Bước đầu, đối tượng Hường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận: khi Nguyễn Văn Hiền liên hệ để mua gấu, Hường đã liên hệ với một người đàn ông ở tỉnh Kon Tum đặt vấn đề mua bán.

Sau khi thống nhất, người đàn ông này đã vận chuyển gấu đến Hà Tĩnh bàn giao cho Hiền; giao dịch thành công, Hường sẽ được hưởng 5 triệu đồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng Nguyễn Văn Hiền, Dương Thị Phương, Đinh Thị Kiều về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 244 Bộ luật Hình sự./.

Hà Tĩnh: Khởi tố 3 đối tượng mua bán động vật nguy cấp, quý hiếm Các đối tượng khai nhận số động vật nói nguy cấp, quý hiếm được các đối tượng mua của một số cá nhân mang đến bán, khi chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.