Xã hội

Hà Tĩnh: Đưa các ngư dân vào bờ an toàn sau trận lốc xoáy bất ngờ

Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn, người dân địa phương đã kịp thời kéo, dắt thành công 2 thuyền của ngư dân vào bờ an toàn sau cơn lốc bất ngờ.

Công Tường
Lai dắt tàu cá. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)
Lai dắt tàu cá. (Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/10, lãnh đạo xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cho biết chính quyền địa phương và người dân đã lai dắt các thuyền đi đánh bắt hải sản trên biển, đưa các ngư dân vào bờ an toàn sau cơn lốc.

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 5/10, trên địa bàn xã Kỳ Xuân đã xảy ra trận lốc xoáy làm thuyền chao đảo, nước tràn vào 3 thuyền của ngư dân đang đi câu mực tại vùng biển Kỳ Xuân. Đó là các thuyền của ông Nguyễn Văn Song thôn Xuân Tiến; ông Trần Trọng Tường và ông Phan Hồng Đăng ở thôn Xuân Phú

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch xã Kỳ Xuân, cho biết trận lốc xoáy xảy ra bất ngờ nên các ngư dân không kịp vào bờ, mặc dù các thuyền câu mực cách bờ không xa.

Sau khi nhận được thông tin, xã kêu gọi người dân nhanh chóng tìm cách đưa các thuyền vào bờ.

Sau một thời gian vật lộn với sóng lớn, người dân địa phương đã kịp thời kéo, dắt thành công 2 thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Song và Trần Trọng Tường vào bờ an toàn; riêng thuyền của ngư dân Phan Hồng Đăng bị chìm gần bờ nhưng do sóng to, gió lớn nên chưa thể trục vớt.

Cùng thời điểm này, thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Hiếu (thôn Lê Lợi xã Kỳ Xuân) đang đi câu mực gặp lốc xoáy trong quá trình hành trình vào bờ đã cứu sống anh Nguyễn Minh Đức (thôn Phú Hải, xã Kỳ Anh) đang trôi dạt trên biển cách đất liền khoảng 1,5 hải lý, dọc bờ biển giáp xã Kỳ Anh và xã Kỳ Khang.

Ngư dân Nguyễn Minh Đức cũng đang câu mực thì bị gió lốc đánh chìm thuyền, trôi dạt trên biển.

Hiện sức khỏe của các ngư dân đều ổn định, riêng ngư cụ hư hỏng nặng. Hai thuyền của anh Phan Hồng Đăng và Nguyễn Minh Đức chìm dưới nước chưa trục vớt được./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lốc xoáy #Đánh bắt hải sản #Thuyền câu mực Hà Tĩnh
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Trẻ em tìm hiểu các vật dụng trang trí truyền thống của Việt Nam. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Rộn rã Tết Trung thu của người Việt tại Bỉ

Ngày 5/10, Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ phối hợp với Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Bỉ tổ chức Tết Trung thu - Ngày hội gia đình với sự tham gia của đông đảo các gia đình Việt, Bỉ-Việt.