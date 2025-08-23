Hà Tĩnh xả tràn 7 hồ chứa lớn từ 9 giờ ngày 24/8

Trước dự báo về diễn biến của bão số 5 (Kajiki), tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp nhằm ứng phó.

Các hồ chứa lớn trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được xả tràn nhằm hạ mực nước để ứng phó trước dự báo mưa lớn do bão gây ra.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng ra công điện yêu cầu các cấp, ngành sẵn sàng trước diễn biến bão mạnh, mưa lớn.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, 7 hồ chưa tiến hành xả tràn, gồm: Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí, Đá Hàn, Khe Xai, Sông Rác, Kim Sơn và Tàu Voi.

Thời gian xả bắt đầu từ 9 giờ ngày 24/8, lưu lượng từ 5-120 m3/giây, thời điểm kết thúc căn cứ vào tình hình mưa lũ và mực nước hồ.

Dự báo từ ngày 24-27/8, Hà Tĩnh có mưa 150-300mm, có nơi trên 600mm. Việc chủ động xả tràn nhằm kiểm soát mực nước, giảm áp lực cho công trình, hạn chế rủi ro ngập lụt hạ du, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản.

Tính tới cuối ngày 22/8, mực nước hồ Bộc Nguyên ở cao trình 17,39m, dung tích 14,94 triệu m3; hồ Thượng Sông Trí ở cao trình 28,18m, dung tích 12,64 triệu m3; hồ Đá Hàn ở cao trình 34,57m, dung tích 12,47 triệu m3; hồ Khe Xai ở cao trình 22m, dung tích 7,1 triệu m3; hồ Sông Rác ở cao trình 19,88m, dung tích 71,13 triệu m3; hồ Kim Sơn ở cao trình 94,85m, dung tích 13,31 triệu m3; hồ Tàu Voi ở cao trình 14,13m, dung tích 5,43 triệu m3.

Ngày 22/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra công điện để ứng phó với diễn biến của tình hình mưa, bão.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển theo dõi chặt chẽ diễn biến; thông báo ngay cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Các cơ quan, đơn vị giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện; bằng mọi biện pháp khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh trú bão. Quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu, thuyền; hướng dẫn neo đậu tàu, thuyền tại các bến, các khu vực cửa sông để đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra trên biển.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định việc cấm biển để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường đang thi công dang dở; cử người trực và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu, như: ngầm qua suối, đường bị ngập, đò ngang, đò dọc... kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; nghiêm cấm vớt củi, đánh bắt cá ở những khu vực mưa, lũ nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân; tránh lơ là, chủ quan trong mưa, lũ để xảy ra những tai nạn chết người do bất cẩn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở.

Các cơ quan, đơn vị cũng kiểm tra, rà soát sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn phương châm "4 tại chỗ."

Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là đối với diện tích lúa Hè Thu đang giai đoạn chín sữa, chín sáp và chín hoàn toàn), khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện của địa phương để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ.

Các đơn vị được giao quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, đê điều trên địa bàn tỉnh tổ chức kiểm tra, rà soát và triển khai các phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều, hồ đập; đặc biệt là các hồ chứa vừa và nhỏ đã xuống cấp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, các trọng điểm đê điều, các công trình đang thi công.

Tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố (nếu có) ngay từ giờ đầu; chuẩn bị đầy đủ, vật tư, phương tiện, nhân lực để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra, đặc biệt tại các vị trí xung yếu.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động chi viện cho các địa phương./.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 5 Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 480km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.