Hà Tĩnh: Xem xét dừng thi công dự án Hoa Tiên sau sự cố sập biệt thự

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại dự án Hoa Tiên - Xuân Thành do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư đã có 6 căn biệt thực bị đổ sập hoàn toàn, 14 căn bị hư hỏng nặng nề./.

Liên quan đến việc nhiều căn biệt thự thuộc dự án Hoa Tiên - Xuân Thành tại tỉnh Hà Tĩnh do Công ty cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư bị sập đổ sau cơn bão số 10, mới đây, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đang yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh khẩn trương tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xem xét, quyết định dừng, tạm dừng thi công hoặc khai thác sử dụng đối với hạng mục công trình, một phần hoặc toàn bộ công trình tùy theo tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của sự cố./.