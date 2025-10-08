Hạ viện Nga thông qua dự luật rút khỏi thỏa thuận với Mỹ về plutoni

Ngày 8/10, Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, đã thông qua việc rút khỏi một thỏa thuận với Mỹ về giảm kho dự trữ lớn plutoni cấp độ vũ khí còn sót lại từ hàng nghìn đầu đạn hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh.

Theo hãng thông tấn TASS, trong phiên họp toàn thể ngày 8/10, Hạ viện Nga đã xem xét dự luật rút khỏi thỏa thuận Thỏa thuận Quản lý và xử lý plutoni (PMDA) được Moskva ký với Washington năm 2000 và có hiệu lực từ năm 2011.

Văn bản kèm theo dự luật Moskva rút khỏi thỏa thuận nêu rõ Mỹ đã thực hiện một loạt bước đi chống Nga mới làm thay đổi cơ bản trạng thái cân bằng chiến lược đã tồn tại vào thời điểm ký thỏa thuận và tạo ra thêm các mối đe dọa cho sự ổn định chiến lược.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đánh giá, trong tình hình hiện nay, việc Nga tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ trong PMDA là không phù hợp.

Trong PMDA, Mỹ và Nga cam kết mỗi bên sẽ xử lý ít nhất 34 tấn plutoni cấp độ vũ khí.

Các quan chức Mỹ cho biết lượng plutoni này đủ để chế tạo tới 17.000 đầu đạn hạt nhân. PMDA nhằm mục đích chuyển lượng lớn plutoni nói trên thành các dạng an toàn hơn như nhiên liệu cho các lò phản ứng dân sự sản xuất điện.

Năm 2016, Nga đã đình chỉ thực hiện thỏa thuận, viện lý do Washinton áp các lệnh trừng phạt, cũng như những hành động được coi là không thân thiện đối với Moskva, những thay đổi trong cách Mỹ xử lý plutonium và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng.

Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, nước này và Nga hiện vẫn là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, kiểm soát khoảng 8.000 đầu đạn hạt nhân, so với mức đỉnh 73.000 đầu đạn năm 1986.

Cũng trong ngày 8/10, Thứ trưởng Sergei Ryabkov cho biết Moskva sẽ nhanh chóng tiến hành một vụ thử hạt nhân nếu Mỹ làm điều tương tự, đồng thời lưu ý Washington đã chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho hoạt động thử nghiệm./.

Nga vẫn là nhà cung cấp chính uranium cho các nhà máy điện hạt nhân Mỹ Theo báo cáo vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) công bố ngày 30/10, Nga trong năm 2024 vẫn giữ vị thế nhà cung cấp uranium làm giàu lớn nhất cho các nhà máy điện hạt nhân của Mỹ.