Hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Bính Ngọ

Năm qua, Trung ương Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều sự kiện, hoạt động quy mô toàn quốc, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.