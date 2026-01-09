Hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Bính Ngọ

Có hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 300.000 đồng/suất và mức 600.000 đồng/suất theo Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 5/1/2026 của Chủ tịch nước./.
Thành phố Hồ Chí Minh: Người dân phải mặc áo ấm do nhiệt độ xuống thấp
Theo ghi nhận của phóng viên, trên các trục đường chính từ ngoại thành vào trung tâm, hình ảnh người dân khoác thêm áo ấm, mang găng tay, cổ quàng khăn xuất hiện nhiều hơn thường ngày.
Bến tàu “Dong Xuan” - dấu ấn Việt Nam giữa lòng Berlin
Kể từ ngày 8/1, tên bến Dong Xuan đã chính thức xuất hiện trên các hệ thống chỉ dẫn tuyến đường, điểm dừng và tra cứu lộ trình của mạng lưới tàu điện Berlin.
Thời tiết ngày 9/1: Bắc Bộ rét đậm, TP Hồ Chí Minh sáng sớm và đêm trời lạnh
Dự báo thời tiết ngày 9/1, Bắc Bộ rét đậm, Thành phố Hồ Chí Minh trời lạnh sáng sớm và đêm, ngày nắng, biển động mạnh, cảnh báo gió mạnh và sóng cao.
Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng
Bộ Chính trị và Ban Bí thư ban hành Kết luận số 230-KL/TW về sắp xếp, tinh gọn các hội quần chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý tổ chức.
Người dân Thủ đô đốt lửa sưởi ấm chống chọi với thời tiết lạnh nhất từ đầu mùa
Đợt không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội đón đợt rét sâu nhất từ đầu mùa Đông, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C khiến nhiều người phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm về đêm.
Quảng Ngãi cơ bản hoàn thành chiến dịch Quảng Trung
Chiến dịch Quang Trung cơ bản đã hoàn thành giúp những người dân ở Quảng Ngãi gặp khó khăn, hoạn nạn trong mưa bão hân hoan, háo hức khi tết đến, xuân về.
Khởi tố đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước
Theo cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái (được biết đến là một Facebooker) bị bắt về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.
Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ từ 10/1
Hà Nội thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Giải Phóng-Nguyễn Hữu Thọ từ ngày 10/1 để giảm ùn tắc và đảm bảo an toàn giao thông.
Hà Nội: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình người bị nạn trong vụ cháy ở phường Hà Đông
Lãnh đạo Hà Nội thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy lớn tại Hà Đông, đồng thời điều tra nguyên nhân và tăng cường phòng cháy chữa cháy.
10 sự kiện tiêu biểu của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 2025
Năm qua, Trung ương Đoàn đã triển khai đồng bộ nhiều sự kiện, hoạt động quy mô toàn quốc, gắn với các ngày lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới.
Chuẩn bị tổ chức Hội chợ Quốc gia mùa Xuân vào tháng 2/2026
Hội chợ Quốc gia mùa Xuân 2026, dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 4-8/2/2026 tại Hà Nội nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, quảng bá sản phẩm Việt Nam và chào đón mùa Xuân mới.
Đà Nẵng: Vượt nắng thắng mưa hoàn thành nhà mới sớm cho người dân vùng sạt lở
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng nhanh chóng xây dựng và bàn giao 5 nhà mới cho người dân Tây Giang, vượt tiến độ dự kiến chỉ sau 15 ngày triển khai.
Sắp tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” trong tuần tới
Triển khai “Chiến dịch Quang Trung,” tính đến ngày 6/1/2025 đã có 34.759 nhà ở hư hỏng hoàn thành việc sửa chữa, đạt 100%. Ngoài ra, có 1.046 nhà đã được xây dựng hoàn thành, đạt 65,5%.
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm mua bán người
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 07/01/2026 ban hành Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035.
Hà Nội: Thử nghiệm dự báo sớm chất lượng không khí
Hà Nội triển khai hệ thống dự báo sớm chất lượng không khí HanoiAir giúp cảnh báo nguy cơ ô nhiễm, thúc đẩy hành động kiểm soát hiệu quả hơn.
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông
Những chiến công xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Bảo đảm đưa 4 dự án sử dụng khí Lô B-Ô Môn vào vận hành đúng quy hoạch
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chỉ đạo dự án khí Lô B-Ô Môn đảm bảo tiến độ, công nghệ mới, an ninh năng lượng và phát huy hiệu quả tối đa.
Điểm sáng năm 2025: Bảo đảm an sinh xã hội trong điều kiện còn nhiều khó khăn
Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã tập trung nguồn lực cho các chính sách hỗ trợ người yếu thế, người có công, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai.
“Các dự án giao thông xây dựng sẽ tiếp tục là động lực để tăng trưởng mạnh mẽ”
Bộ Xây dựng tin tưởng các dự án giao thông xây dựng sẽ tiếp tục là động lực để tăng trưởng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XIV của Đảng trong thời gian tới.
Thành phố Hồ Chí Minh: Gần 100 xe máy bị phạt khi đi vào làn đường cho xe đạp
Sau khoảng một tuần đưa vào vận hành, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn tình trạng nhiều xe máy đi vào làn đường này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ùn tắc vào giờ cao điểm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu giải pháp cải thiện môi trường không khí tại Hà Nội và các đô thị lớn
Một số giải pháp cấp bách để kiểm soát ô nhiễm không khí là sử dụng thiết bị bay không người lái để giám sát hoạt động đốt mở; tăng cường mạng lưới quan trắc và cung cấp thông tin cảnh báo sớm…
Bộ Công an triển khai nhiều phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng
Song song với việc đảm bảo an ninh trật tự, Bộ Công an tập trung triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng Đại hội để chống phá Đảng, Nhà nước.
Gia Lai cảnh báo tình trạng gọi điện, giả mạo văn bản cơ quan bảo hiểm xã hội
Tỉnh Gia Lai đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện văn bản nghi vấn giả mạo, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc báo ngay cho cơ quan công an để được xử lý kịp thời.
Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Gia Lai vận hành hệ thống cảnh báo thông minh
Tỉnh Gia Lai đã đưa vào vận hành Hệ thống cảnh báo tự động thông minh, cho phép hiển thị, phát tín hiệu và gửi thông báo ngay khi tàu vượt ranh giới hoặc mất kết nối kéo dài.
Thanh Hóa: Đặc sản mang sắc đỏ may mắn hút khách dịp Tết
Điểm đặc trưng của bưởi Luận Văn đó là bưởi có màu đỏ nhung, đỏ gấc, quả to, tròn đều, bày trên ban thờ cả tháng không hỏng nên rất được ưa chuộng dịp Tết.
Tuyên Quang: Hủy nổ an toàn quả bom sót lại sau chiến tranh, còn nguyên ngòi nổ
Trước đó, vào khoảng 11 giờ 35 phút ngày 7/1, trong quá trình sinh hoạt và sản xuất, người dân địa phương phát hiện một vật thể nghi là bom tại khu vực mép bờ sông Lô, ở thôn Bắc Mục, xã Hàm Yên.
Dự án trọng điểm khu vực phía Nam dự kiến cần khoảng 15 triệu m3 đá
Năm 2026, nhu cầu đá phục vụ dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai và các địa phương khu vực phía Nam vẫn duy trì ở mức cao; dự báo các dự án cần khoảng 15 triệu m3 đá.
Từ nay đến tháng 3, khả năng xuất hiện 4 đợt triều cường ven biển Đông Nam Bộ
Các đợt triều cường từ tháng 1/2026 và cuối năm 2026, thường trùng vào thời kỳ gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh nên mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể ở mức 4,2-4,4m.
Vĩnh Long: Thăm, chúc mừng các chức việc tiêu biểu Phật giáo Hòa Hảo
Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Vĩnh Long chúc các vị chức việc và bà con Phật giáo Hòa Hảo hưởng mùa Đản sinh vui tươi, vạn sự tốt lành và đạt được nhiều thành tựu trong mọi hoạt động đạo sự.
Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 12% giai đoạn 2026-2030
Giai đoạn 2026-2030, Tỉnh ủy Nghệ An xác định mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 12% trở lên, coi đây là nhiệm vụ trung tâm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.