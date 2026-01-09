Xã hội

Hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Bính Ngọ

Có hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 300.000 đồng/suất và mức 600.000 đồng/suất.

info-qua-tang-nguoi-co-cong.jpg

Có hai mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 là 300.000 đồng/suất và mức 600.000 đồng/suất theo Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 5/1/2026 của Chủ tịch nước./.

(TTXVN/Vietnam+)
#người có công #Tết Nguyên đán Bính Ngọ #mức quà tặng
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục