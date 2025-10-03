Hải Phòng: Đảm bảo an toàn đê điều, chủ động ứng phó bão Matmo

Trước diễn biến phức tạp của bão Matmo, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều và tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Văn Quân yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tuyệt đối không chủ quan, thường xuyên theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện phòng chống bão nhất là đề phòng giông, lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp.

Các đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xây dựng và thực hiện phương án phòng chống bão theo phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn thành phố đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại phương án số 01/PA-UBND ngày 25/8/2025 và kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 25/8/2025 về phòng chống thiên tai năm 2025 trên địa bàn thành phố.

Các cơ quan chức năng, các địa phương tăng cường tuyên truyền để người dân nắm được tình hình về bão và chủ động ứng phó với những diễn biến của bão. Đồng thời, tổ chức trực ban và báo cáo theo quy định tại Quyết định số 1180/QĐ-BCHPTDS ngày 10/9/2025 của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố rà soát, kiểm đếm, thông tin, thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền neo đậu tại bến hoặc đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Ông Trần Văn Quân giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, kiểm tra việc đảm bảo an toàn đê điều, thủy lợi, hồ đập chứa nước trên địa bàn thành phố; đặc biệt lưu ý các vị trí đê điều bị sự cố trong đợt lũ do ảnh hưởng bão số 10, kịp thời khắc phục để đảm bảo an toàn phòng chống bão và mưa lũ sau bão; xây dựng, ban hành kịch bản của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ứng phó cụ thể với bão.

Các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương yêu cầu lực lượng tại cơ sở tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu sự cố đê điều.

Hiện Đài Khí tượng thủy văn thành phố Hải Phòng đã cảnh báo nguy cơ lũ trên sông ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập là 0,3-0,8m có nơi ngập sâu hơn, thời gian ngập có thể kéo dài 2-3 ngày tại khu vực ven sông Thái Bình, Kinh Thầy, Văn Úc và sông Luộc; cần đề phòng nguy cơ sạt và xói lở đất bờ bãi ven sông. Nước lũ có thể gây ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, vùng nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội./.

