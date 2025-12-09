Hải quân Mỹ trục vớt 2 máy bay rơi xuống Biển Đông ở độ sâu hơn 120m

Theo Stripes, Hải quân Mỹ thông báo đã trục vớt thành công 2 máy bay - một trực thăng MH-60R Sea Hawk và một tiêm kích F/A-18F Super Hornet - rơi xuống Biển Đông hồi tháng 10 trong khi hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz.

Hai sự cố xảy ra cách nhau khoảng 30 phút trong ngày 26/10, toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn đều sống sót.

Đội cứu hộ đã xác định vị trí và trục vớt 2 máy bay từ độ sâu (khoảng 122 mét) ở Biển Đông vào tuần trước.

Chiến dịch do Trung tá Christopher Andersen thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 73 của Hải quân chỉ huy, với sự hỗ trợ của Lực lượng Đặc nhiệm 75, đơn vị cứu hộ-lặn của NAVSEA và Đơn vị lặn, cứu hộ cơ động CTG 73.6.

Hải quân Mỹ cho biết tất cả các bộ phận máy bay được trục vớt đang được vận chuyển tới một cơ sở quân sự được chỉ định của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để phân tích chi tiết. Cả 2 sự cố này vẫn đang được điều tra.

Được đưa vào biên chế lần đầu vào năm 1976, USS Nimitz là tàu sân bay lâu năm nhất của Hải quân Mỹ.

Dự kiến, USS Nimitz sẽ bắt đầu quy trình ngừng hoạt động từ năm 2026 sau khi trở về căn cứ trong tháng này./.

