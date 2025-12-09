Thế giới

Châu Mỹ

Hải quân Mỹ trục vớt 2 máy bay rơi xuống Biển Đông ở độ sâu hơn 120m

Hải quân Mỹ đã trục vớt trực thăng MH-60R và tiêm kích F/A-18F rơi xuống Biển Đông ngày 26/10 trong khi hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz. Cả 2 sự cố rơi máy bay này vẫn đang được điều tra.

Tiêm kích Super Hornet của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung 3 bên Freedom Edge với Nhật Bản và Hàn Quốc tại vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju, ngày 28/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tiêm kích Super Hornet của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung 3 bên Freedom Edge với Nhật Bản và Hàn Quốc tại vùng biển quốc tế phía Nam đảo Jeju, ngày 28/6/2024. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Stripes, Hải quân Mỹ thông báo đã trục vớt thành công 2 máy bay - một trực thăng MH-60R Sea Hawk và một tiêm kích F/A-18F Super Hornet - rơi xuống Biển Đông hồi tháng 10 trong khi hoạt động trên tàu sân bay USS Nimitz.

Hai sự cố xảy ra cách nhau khoảng 30 phút trong ngày 26/10, toàn bộ 5 thành viên phi hành đoàn đều sống sót.

Đội cứu hộ đã xác định vị trí và trục vớt 2 máy bay từ độ sâu (khoảng 122 mét) ở Biển Đông vào tuần trước.

Chiến dịch do Trung tá Christopher Andersen thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 73 của Hải quân chỉ huy, với sự hỗ trợ của Lực lượng Đặc nhiệm 75, đơn vị cứu hộ-lặn của NAVSEA và Đơn vị lặn, cứu hộ cơ động CTG 73.6.

Hải quân Mỹ cho biết tất cả các bộ phận máy bay được trục vớt đang được vận chuyển tới một cơ sở quân sự được chỉ định của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để phân tích chi tiết. Cả 2 sự cố này vẫn đang được điều tra.

Được đưa vào biên chế lần đầu vào năm 1976, USS Nimitz là tàu sân bay lâu năm nhất của Hải quân Mỹ.

Dự kiến, USS Nimitz sẽ bắt đầu quy trình ngừng hoạt động từ năm 2026 sau khi trở về căn cứ trong tháng này./.

(Vietnam+)
#USS Nimitz #Tàu sân bay #Hải quân Mỹ #trực thăng MH-60R Sea Hawk #tiêm kích F/A-18F Super Hornet #Rơi máy bay #Trục vớt Mỹ
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.