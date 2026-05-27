Hai xe đưa đón công nhân bốc cháy dữ dội gần cây xăng ở Hưng Yên

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, hai xe khách 45 chỗ chuyên đưa đón công nhân đang đỗ trước Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Vũ Hạ (xã Phụ Dực, Hưng Yên) thì bất ngờ bùng cháy dữ dội.

Quang Nhiều
Chiều 27/5, ông Phùng Thế Vinh, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu dầu khí Hưng Yên cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) nhanh chóng dập tắt đám cháy lớn, bảo vệ an toàn cho một cây xăng trên địa bàn xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên.

Phát hiện vụ việc, các nhân viên trạm xăng đã lập tức hô hoán, dùng bình chữa cháy xách tay ứng cứu và khẩn trương ngắt hệ thống bơm nhiên liệu để ngăn chặn nguy cơ cháy lan.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng Cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Hưng Yên) lập tức điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường triển khai phương án dập lửa.

Đến khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn hai xe khách.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, cả hai phương tiện đều bị lửa thiêu rụi, biến dạng và nằm song song sát cạnh nhau trước cửa hàng xăng dầu.

Áp lực nhiệt lớn khiến toàn bộ phần kính chắn gió và kính hông vỡ vụn. Hệ thống điện, trần xe cùng các dãy ghế nệm bên trong đã bị thiêu rụi hoàn toàn, trơ khung sắt.

Phần mái tôn của hai xe bị nhiệt độ cao làm nung chảy, sụp đổ một phần xuống khoang hành khách.

Hiện tại, nhân viên cây xăng đang phối hợp dọn dẹp hiện trường để sớm ổn định và đưa cửa hàng vào kinh doanh trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)
