Hamas lần đầu đề xuất "đóng băng vũ khí", Gaza sắp không còn tiếng súng?

Một quan chức Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng thảo luận việc "đóng băng hoặc cất giữ" kho vũ khí như một phần của thỏa thuận ngừng bắn với Israel do Mỹ làm trung gian.

Viết Thành
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Bản tin Thế giới – chuyên mục podcast thời sự quốc tế hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các sự kiện quốc tế quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hamas lần đầu đề xuất “đóng băng vũ khí” tại Gaza.

Israel nghi ngờ lực lượng ổn định quốc tế.

Nga, Mỹ và Ukraine có động thái mới về tiến trình hòa đàm.

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

