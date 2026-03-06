Hàn Quốc đề cập khả năng Triều Tiên mở rộng làm giàu urani tại địa điểm mới

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 6/3 cho biết Triều Tiên đang vận hành thêm một cơ sở làm giàu urani tại khu vực Kusong ở Tây Bắc nước này, bên cạnh các cơ sở đã được biết đến trước đó tại Yongbyon và Kangson.

Ông Chung Dong Young đưa ra thông tin trên trong phiên họp của một ủy ban Quốc hội, một động thái hiếm hoi khi ông tiết lộ các chi tiết liên quan đến chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đây, Chính phủ Hàn Quốc mới chỉ chính thức xác định Yongbyon và Kangson là 2 địa điểm chính đặt các cơ sở làm giàu urani của Bình Nhưỡng, và đây là lần đầu tiên Kusong được nêu tên.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, Bộ trưởng Chung Dong Young cho biết thông tin này dựa trên những phát biểu gần đây của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại cuộc họp Hội đồng Thống đốc của cơ quan này.

Cụ thể, ông Grossi đã thông báo rằng Triều Tiên đang làm giàu urani ở cấp độ vũ khí, đạt mức 90% hoặc cao hơn, tại các cơ sở ở Yongbyon, Kangson và Kusong.

Tuy nhiên, theo tuyên bố chính thức của IAEA, trong phát biểu trước Hội đồng Thống đốc, Tổng Giám đốc Grossi chỉ đề cập đến 2 địa điểm Yongbyon và Kangson.

Cũng tại phiên họp, Bộ trưởng Chung Dong Young ước tính Triều Tiên có thể đã chiết xuất khoảng 100kg plutoni trong 30 năm qua. Riêng năm ngoái là khoảng 16kg, đủ để sản xuất khoảng 20 vũ khí hạt nhân.

Tổ hợp hạt nhân Yongbyon nằm ở phía Bắc Bình Nhưỡng và được coi là trung tâm của chương trình hạt nhân Triều Tiên, trong khi Kangson cách thủ đô khoảng 15km về phía Tây Nam.

Trước đó, vào tháng 9/2024, Triều Tiên lần đầu tiên công khai một cơ sở làm giàu urani nhưng không tiết lộ địa điểm cụ thể. Khi đó, nhà lãnh đạo nước này đã kêu gọi tăng số lượng máy ly tâm phục vụ hoạt động làm giàu urani./.

