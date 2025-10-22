Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm tấn công đầu tiên thuộc lớp 3.600 tấn

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ngày 22/10 đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công đầu tiên thuộc lớp 3.600 tấn, đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực tăng cường năng lực răn đe dưới nước trước các mối đe dọa an ninh khu vực.

Hải quân Hàn Quốc và Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) cho biết buổi lễ được tổ chức tại xưởng đóng tàu của tập đoàn Hanwha Ocean ở thành phố Geoje (tỉnh Nam Gyeongsang), cách thủ đô Seoul khoảng 330km về phía Đông Nam.

Tàu ngầm mới mang tên Jang Yeong Sil, được đặt theo tên nhà khoa học, kỹ sư thiên tài thời Joseon (1392-1910). Đây là tàu đầu tiên trong số 3 tàu ngầm thuộc lớp Changbogo-III Batch-II, nằm trong chương trình phát triển tàu ngầm diesel-điện tiên tiến (KSS-III) của Hàn Quốc.

Với chiều dài 89 mét và lượng giãn nước 3.600 tấn, Jang Yeong Sil là tàu ngầm diesel - điện hàng đầu thế giới, được xem là “tài sản chiến lược cốt lõi” giúp Hàn Quốc tăng cường năng lực phòng thủ dưới biển.

So với thế hệ Batch-I (3.000 tấn), tàu ngầm lớp Batch-II có kích thước lớn hơn, được trang bị hệ thống sonar và tác chiến tiên tiến giúp phát hiện, xử lý mục tiêu nhanh và chính xác hơn.

Hệ thống pin lithium-ion thế hệ mới cho phép tàu hoạt động dưới nước lâu hơn và di chuyển với tốc độ cao hơn, trong khi lớp vật liệu hấp thụ âm thanh giúp tăng khả năng tàng hình.

Ngoài ra, tàu Jang Yeong Sil còn được trang bị 10 ống phóng thẳng đứng (VLS) dành cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), nhiều hơn 4 ống so với lớp 3.000 tấn trước đó. Mức độ nội địa hóa linh kiện cao hơn cũng giúp nâng cao độ ổn định và hiệu quả bảo trì.

Nhờ những nâng cấp vượt trội, tàu ngầm lớp 3.600 tấn được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong hệ thống răn đe3 trụ cột trên biển của quân đội Hàn Quốc, đặc biệt là trong nền tảng tấn công phủ đầu “Kill Chain,” nhằm vô hiệu hóa sớm các mục tiêu hạt nhân và tên lửa của đối phương khi phát hiện dấu hiệu tấn công.

Tàu ngầm Jang Yeong Sil dự kiến được bàn giao cho Hải quân Hàn Quốc vào cuối năm 2027. Hai tàu còn lại thuộc lớp Batch-II cũng đang được đóng song song tại xưởng của Hanwha Ocean ở thành phố Geoje./.

