Hàn Quốc lần đầu vượt Mỹ về xuất khẩu mỹ phẩm

Hàn Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ để trở thành nước xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới trong năm 2025, phản ánh đà tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp làm đẹp “K-beauty” trên thị trường toàn cầu.

Theo số liệu do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc công bố ngày 23/5, kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của nước này trong năm ngoái đạt mức cao kỷ lục 11,4 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm trước.

Với kết quả này, Hàn Quốc vượt Mỹ, nước đạt kim ngạch 10,8 tỷ USD, để đứng thứ hai thế giới sau Pháp với 24,3 tỷ USD.

Thặng dư thương mại của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc cũng lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD, đạt 10,1 tỷ USD, trong bối cảnh kim ngạch nhập khẩu chỉ ở mức 1,29 tỷ USD.

Đây là mức cao nhất kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu ghi nhận thặng dư thương mại trong lĩnh vực này vào năm 2012. Ngành mỹ phẩm hiện đóng góp khoảng 12,9% tổng thặng dư thương mại 78 tỷ USD của Hàn Quốc trong năm 2025.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ lần đầu tiên trở thành điểm đến lớn nhất của mỹ phẩm Hàn Quốc với doanh số tăng 15%, đạt 2,2 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 19%, xuống còn 2 tỷ USD. Nhật Bản đứng thứ ba với 1,1 tỷ USD, tiếp theo là Hong Kong (Trung Quốc), Việt Nam, Nga và Đài Loan (Trung Quốc).

Số lượng thị trường xuất khẩu cũng tăng từ 172 nước năm 2024 lên 202 nước trong năm ngoái. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Ba Lan tăng 111,7% và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất tăng 67,2%, cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm K-beauty đang mở rộng nhanh tại châu Âu và Trung Đông.

Các sản phẩm chăm sóc da tiếp tục giữ vai trò chủ lực với kim ngạch 8,5 tỷ USD, chiếm 74,7% tổng xuất khẩu mỹ phẩm. Mỹ phẩm trang điểm đạt 1,5 tỷ USD, chiếm 13,2%.

Sản lượng mỹ phẩm nội địa của Hàn Quốc cũng đạt mức cao kỷ lục 17.900 tỷ won (11,8 tỷ USD), tăng 2,3% so với năm trước đó. Tập đoàn LG H&H dẫn đầu về sản xuất với 3.900 tỷ won, tiếp theo là Amorepacific với 3.000 tỷ won./.

