Hàn Quốc: Người trẻ cần tiết kiệm toàn bộ chi tiêu trong 14 năm mới đủ mua nhà

Theo Korea Times, rất nhiều người trẻ tuổi tại Hàn Quốc đang chật vật để tìm được một ngôi nhà. Dữ liệu gần đây của chính phủ cho thấy 5,3% trong số họ đang sống trong những ngôi nhà tạm, không dành cho việc cư trú lâu dài.

Theo nghiên cứu của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc về dữ liệu của 61.000 hộ gia đình trên toàn quốc, khoảng 5,3% hộ gia đình do những người từ 19 đến 34 tuổi làm chủ hộ đang sống trong "những nơi cư trú không phải là nhà ở" vào năm 2024.

Loại hình nhà tạm này bao gồm “gosiwon,” những phòng đơn tạm thời với các tiện nghi chung như phòng tắm, nhà bếp, phòng giặt, hoặc những ngôi nhà tạm bợ được làm từ những container hàng cũ, và không có loại nào trong số đó được thiết kế để có thể ở lâu dài.

Con số này cao hơn nhiều so với tỷ lệ 2,2% của dân số nói chung, và cũng có 0,1% hộ gia đình kết hôn trong bảy năm hoặc ít hơn đang ở trong điều kiện như vậy. Dữ liệu cho thấy người Hàn Quốc trẻ tuổi đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong việc đảm bảo có được một nơi ở phù hợp.

Trong vài năm qua, tỷ lệ thanh thiếu niên sống trong các khu nhà tạm bợ đã giảm nhẹ từ 5,4% năm 2017 xuống 3,2% năm 2021, trước khi tăng trở lại.

Một báo cáo tương tự cho thấy trong khi 60,7% người Hàn Quốc sở hữu nhà, thì 82,6% trong số thanh thiếu niên lại sống trong nhà thuê.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng 8,2% thanh thiếu niên Hàn Quốc đang sống trong điều kiện tồi tệ hơn tiêu chuẩn nhà ở tối thiểu. Tiêu chuẩn này được pháp luật quy định là ít nhất 14m2 cho một người, kèm theo các điều kiện cơ bản như cấp nước, thoát nước, chống ồn và chống lạnh, cùng với các biện pháp an toàn trước các mối nguy hiểm.

Báo cáo của Chính quyền Thành phố Seoul hồi tháng 6 cho thấy số hộ gia đình do những người trong độ tuổi 19-34 làm chủ hộ gia đình tại thủ đô đã tăng năm thứ ba liên tiếp vào năm 2023, chiếm 29,3% tổng số hộ gia đình của thành phố.

Việc những người trẻ tuổi muốn sinh sống và làm việc tại Seoul càng làm vấn đề trở nên trầm trọng hơn bởi Seoul không chỉ là thành phố đông dân nhất Hàn Quốc mà còn là thành phố đắt đỏ nhất về nhà ở.

Về mặt lý thuyết, một người bình thường sẽ phải tiết kiệm toàn bộ tiền lương trong gần 14 năm mới đủ khả năng mua nhà ở Seoul.

Theo báo cáo gần đây của Viện Đất đai và Nhà ở, các hộ gia đình trẻ ở Seoul chi tiêu trung bình 895.900 won (609 USD) mỗi tháng cho nhà ở vào năm 2023. Con số này tăng 12,7% so với năm trước và là mức cao nhất trong tất cả các khu vực trên cả nước.

Với mức thu nhập trung bình của một người Hàn Quốc là 3,73 triệu won mỗi tháng, người Hàn Quốc trẻ tuổi ở Seoul được cho là chi khoảng một phần tư thu nhập của họ cho nhà ở, chủ yếu là để trả tiền thuê nhà hàng tháng.

Do đó, tỷ lệ dân số trẻ sống trong nhà riêng đang giảm dần.

Một báo cáo của Bộ Dữ liệu và Thống kê tháng trước cho thấy chỉ có 25,8% hộ gia đình ở Seoul do những người ngoài 30 tuổi làm chủ hộ sở hữu nhà, đây là con số thấp nhất kể từ khi chính phủ bắt đầu thống kê./.

