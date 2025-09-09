Hàn Quốc-Nhật Bản thúc đẩy hợp tác chiến lược

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, chiều 9/9 đã diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề “Trật tự thế giới và quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc-Nhật Bản” nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1965-2025).

Hội thảo do Diễn đàn Đông Bắc Á (NEAR)-tổ chức tư vấn hàng đầu tại Hàn Quốc-tiến hành và nằm trong khuôn khổ hoạt động của “Nhóm Tầm nhìn Hàn Quốc-Nhật Bản 2030” để thảo luận về những chuyển biến phức tạp của trật tự quốc tế cũng như thúc đẩy hợp tác chiến lược song phương trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung ngày càng gay gắt.

Các tham luận tại Hội thảo nhấn mạnh Hàn Quốc và Nhật Bản có mục tiêu chung là duy trì trật tự quốc tế tự do, chống lại xu hướng tách rời, bảo đảm chuỗi cung ứng ổn định và cùng hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), giải quyết thách thức từ suy giảm dân số và nguồn lực quân sự.

Các đại biểu tham dự hội thảo kêu gọi hai nước thay đổi cách tiếp cận từ dựa trên cảm xúc lịch sử sang định hướng lý trí, hướng tới các thế hệ tương lai và mở rộng hợp tác đa phương thay vì chỉ song phương.

Trong tham luận của mình, Giáo sư Park Young Jun phân tích về sự mở rộng hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật kể từ sau Tuyên bố chung Trại David năm 2023, đặc biệt là các thỏa thuận sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi tháng Sáu vừa qua.

Bà Lee Shin Hwa, giáo sư tại Đại học Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Đức Thắng/TTXVN)

Trong khi đó, Giáo sư Lee Sook Jong nhấn mạnh đến vai trò chiến lược của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong định hình trật tự quốc tế, đồng thời lưu ý cần phải thúc đẩy thể chế hóa hợp tác đa phương nhằm kiềm chế những bất ổn từ cạnh tranh Mỹ-Trung.

Các đại biểu tại hội nghị chỉ ra rằng trong khi Mỹ và Trung Quốc gia tăng cạnh tranh chiến lược, Hàn Quốc và Nhật Bản cần phối hợp chặt chẽ trong khuôn khổ an ninh chung ở khu vực, đồng thời giữ vai trò trung gian, hợp tác với các đối tác tầm trung như Ấn Độ, Australia, New Zealand và Indonesia để ngăn ngừa xung đột leo thang.

Ngoài ra, các đại biểu cũng khẳng định mối liên kết chiến lược Hàn-Nhật không chỉ góp phần củng cố trật tự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mà còn đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu./.

