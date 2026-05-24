Hàn Quốc tái cơ cấu nguồn cung dầu thô, giảm mạnh tỷ trọng từ Trung Đông

Số liệu thống kê được công bố ngày 24/5 cho thấy, lượng dầu thô nhập khẩu từ khu vực Trung Đông của Hàn Quốc trong tháng 4/2026 đã giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh các căng thẳng địa chính trị tại khu vực này tiếp tục kéo dài.

Theo dữ liệu do Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc (KITA) tổng hợp, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của quốc gia này trong tháng 4 đạt 8,46 triệu tấn, giảm 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, lượng nhập khẩu từ Trung Đông giảm 37,3% so với năm ngoái xuống còn 4,49 triệu tấn, chiếm 53,1% tổng kim ngạch nhập khẩu. Con số này đánh dấu mức sụt giảm 12,1 điểm phần trăm so với tỷ trọng 65,2% được ghi nhận vào một năm trước đó.

Dữ liệu của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng, lượng dầu nhập từ Saudi Arabia-nhà cung cấp lớn nhất của Hàn Quốc-đã giảm 37,6% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 2,14 triệu tấn.

Ngược lại, tổng lượng dầu thô nhập khẩu từ Mỹ lại tăng 13,4%, đạt mức 2,14 triệu tấn. Sự dịch chuyển này đã khiến khoảng cách về sản lượng nhập khẩu của Hàn Quốc từ Mỹ và Saudi Arabia bị thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 1.000 tấn, thay vì mức chênh lệch lên tới 1,45 triệu tấn ghi nhận hồi tháng 3.

Đồng thời, trong nỗ lực của chính phủ nhằm đa dạng hóa nguồn cung, lượng dầu thô nhập khẩu từ Australia của Hàn Quốc trong tháng 4 đã đạt 440.000 tấn, tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, số liệu thống kê cũng cho thấy sản lượng nhập khẩu từ Canada ( đã tăng hơn gấp ba lần, đạt mức 240.000 tấn trong tháng 4.

Bên cạnh đó, lượng dầu thô mà Hàn Quốc nhập từ các quốc gia châu Phi, bao gồm cả Nigeria, đã tăng vọt lên 400.000 tấn trong tháng 4, cao hơn rất nhiều so với mức chỉ 60.000 tấn của một năm về trước./.

