Hàn Quốc thúc đẩy sáng kiến END tăng cường đối thoại với Triều Tiên

Theo Yonhap, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính phủ nước này trong việc theo đuổi hòa bình với Triều Tiên thông qua sáng kiến "END" do Tổng thống Lee Jae Myung đề xuất.

Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội về hoạt động của Bộ Thống nhất, ông Chung nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến ba trụ cột mà Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố tại Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tháng trước.

Sáng kiến này bao gồm "giao lưu", "bình thường hóa" và "phi hạt nhân hóa", nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy đối thoại giữa hai miền.

Trước Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất của Quốc hội, Bộ trưởng Chung Dong-young cam kết chính phủ sẽ duy trì nỗ lực nhất quán để giảm căng thẳng và khôi phục lòng tin giữa hai miền.

Ông khẳng định mọi hoạt động của Bộ Thống nhất trong việc khôi phục đối thoại và thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ được triển khai dựa trên tầm nhìn của sáng kiến này.

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 29/9 cho rằng Bình Nhưỡng có thể sẽ đáp lại những tín hiệu hòa bình liên tục từ chính quyền mới tại Seoul, viện dẫn việc Triều Tiên cử phái đoàn ngoại giao tham dự khóa họp 80 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tuần trước.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của đài MBC sau khi trở về từ New York, nơi ông tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung, Ngoại trưởng Cho Hyun nhận định sự tham dự của phái đoàn Triều Tiên có thể được hiểu là mong muốn đối thoại với cộng đồng quốc tế.

Ông nói: “Chúng tôi cho rằng có thể sẽ có phản hồi đối với những thông điệp mà chính quyền Lee Jae Myung đã gửi đi về việc giảm căng thẳng quân sự liên Triều, xây dựng lòng tin và cuối cùng là thiết lập hòa bình. Dù nhỏ, nhưng cũng đã xuất hiện một số hoạt động được phát hiện cho thấy khả năng có phản hồi”./.

