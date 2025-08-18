Hàn Quốc tìm cách khôi phục Thỏa thuận quân sự toàn diện liên Triều

Yonhap đưa tin Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young ngày 18/8 cho biết Chính phủ nước này đang tìm cách khôi phục Thỏa thuận quân sự toàn diện liên Triều (CMA) năm 2018 đã bị đình chỉ, nhằm giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin với Bình Nhưỡng.

Phát biểu trên được ông Chung đưa ra trong một phiên họp của Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất, Quốc hội Hàn Quốc. Ông Chung cho biết thêm việc khôi phục CMA sẽ thực hiện theo từng giai đoạn.

Chính phủ sẽ lên kế hoạch xây dựng lòng tin quân sự với Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Chung đánh giá rằng Seoul có thể cần thêm thời gian để việc đối thoại với Triều Tiên trở nên khả thi.

CMA được ký kết dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in và chủ yếu nhằm mục đích ngăn chặn các hành động quân sự khiêu khích của cả hai bên dọc theo biên giới liên Triều.

Tuy nhiên, dưới chính quyền Tổng thống vừa bị phế truất Yoon Suk Yeol, CMA đã bị đình chỉ để đáp lại các vụ phóng vệ tinh do thám quân sự của Triều Tiên năm 2023./.

Tổng thống Hàn Quốc quyết tâm cải thiện quan hệ liên Triều Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh nỗ lực giảm căng thẳng, khôi phục thỏa thuận quân sự và thúc đẩy hợp tác quốc tế với Triều Tiên.