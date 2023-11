Hàn Quốc: Xu hướng nghỉ dưỡng dài ngày tại các nước Đông Nam Á lên ngôi

Các hành khách Hàn Quốc được chào đón, tặng quà khi xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Xu hướng “Sống ở Đông Nam Á trong một tháng" đang gia tăng gần đây tại Hàn Quốc. Ngành du lịch nước này đang đua nhau đưa ra các sản phẩm dành cho khách lưu trú dài hạn ở Đông Nam Á, trong khi các dịch vụ mạng xã hội (SNS) tràn ngập các đánh giá về cuộc sống ở Đông Nam Á trong một tháng.

Thành phố Đà Nẵng của Việt Nam, điểm đến được nhiều người Hàn Quốc yêu thích, thậm chí còn được gọi là "Thành phố Gyeonggi Đà Nẵng."

Chi phí sống một tháng chỉ từ 1-2 triệu won

Đông Nam Á, nơi nhiệt độ dao động quanh mức 20 độ C ngay cả trong mùa Đông, là điểm đến du lịch tránh rét truyền thống với người Hàn Quốc.

Theo ngành du lịch nước này, các sản phẩm du lịch khởi hành vào tháng 12/2023 của ba hãng lữ hành lớn gồm Hana Tour, Mode Tour và Very Good Travel, Đông Nam Á chiếm vị trí đầu bảng. Đối với Mode Tour, 61% tổng số lượt đặt chỗ là đến Đông Nam Á.

Theo khu vực, Việt Nam có số lượng đặt tour lớn nhất với 45%, tiếp theo là Thái Lan với 18%, Philippines 12% và Malaysia 5%.

Anh Lee (29 tuổi), nhân viên văn phòng đang chuẩn bị cho chuyến du lịch Đà Nẵng, Việt Nam cùng gia đình vào mùa Đông này, cho biết: “Thay vì tham quan, tôi dự định sẽ ăn những món ăn ngon, bơi lội, massage và nghỉ ngơi thoải mái ở Đà Nẵng, nơi tôi không phải lo lắng về cái lạnh.”

Phân tích cho biết việc người Hàn Quốc có xu hướng tăng thời gian lưu trú ở nước ngoài do tỷ lệ lạm phát trong nước đang tăng cao. Chi phí cho một tháng lưu trú ở Đông Nam Á, chẳng hạn như Đà Nẵng và Nha Trang ở Việt Nam, Bangkok và Chiang Mai ở Thái Lan và Cebu ở Philippines, tương đương với chi phí sinh hoạt ở Hàn Quốc. Nhưng điều khác biệt là với cùng một mức chi phí, người tiêu dùng sẽ có nhu cầu tìm một kỳ nghỉ thư thái ở Đông Nam Á, nơi có thời tiết ấm áp.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc, năm 2022, chi phí sinh hoạt vừa phải cho một hộ gia đình hai người ở Hàn Quốc sau khi nghỉ hưu là 3,14 triệu won mỗi tháng. Số tiền này đủ để trang trải chi phí ăn ở trong một tháng, bao gồm cả vé máy bay, phí du lịch ở Đông Nam Á.

Trong khi giá chỗ ở, giá thuê khách sạn ở các điểm du lịch lớn trong nước như Busan và Jeju, là 400.000 won mỗi đêm, thì chi phí chỗ ở cho thời gian lưu trú dài hạn, chẳng hạn như căn hộ hoặc khách sạn ở Đông Nam Á, là khoảng 800.000 won mỗi tháng.

Khách du lịch tới Hàn Quốc sẽ được hoàn thuế tối đa tới hơn 3.800 USD Theo chính sách mới của Hàn Quốc, kể từ năm 2024, Hàn Quốc sẽ tăng gấp đôi khoản tiền hoàn thuế tối đa đối với mỗi khách du lịch nước ngoài lên 5 triệu won (tương đương 3.831 USD).

Bà Lee (37 tuổi), một phụ nữ nội trợ Hàn Quốc đang sống ở Kuala Lumpur, Malaysia trong một tháng cho biết: “Tôi đến sống cùng các con trong một tháng trong kỳ nghỉ đông và thuê một căn hộ với giá 900.000 won thông qua Airbnb. Giá này rẻ hơn chi phí 2 đêm 3 ngày ở Jeju.”

Một cư dân mạng khác cho biết anh đang dự định sang sống ở Bangkok, Thái Lan trong một tháng vào tháng 2/2024 với bố mẹ ở độ tuổi 60, cho biết "Chi phí cho khách sạn ở Hàn Quốc vài đêm đủ để sống ở Thái Lan trong một tháng.”

Những bài viết giới thiệu về “Cuộc sống ở Đông Nam Á trong một tháng” cũng đang tràn ngập trên mạng xã hội.

Một YouTuber có tên “Dungji Sister” với khoảng 360.000 người theo dõi, đã sống ở Chiang Mai, Thái Lan trong một tháng vào năm 2022. Nhân vật này cho biết đã chi 1,5 triệu won, bao gồm 700.000 won cho chỗ ở cho hai người và 460.000 won cho đồ ăn.”

Khách Hàn Quốc check-in Dinh Độc Lập, điểm đến lịch sử nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Một YouTuber khác từng du lịch ở Nha Trang, Việt Nam trong 4 tuần cho biết: “Tôi đã sống với tổng số tiền là 1,26 triệu won, bao gồm 400.000 won tiền ở, 550.000 won tiền ăn và 260.000 won phí tham quan. Tôi đã sống ở đó thoải mái hơn nhiều so với ở Hàn Quốc vì chi phí sinh hoạt thấp.”

Tận hưởng “chuyến du lịch như thưởng thức cuộc sống hàng ngày”

Xu hướng “du lịch hàng ngày” ngày càng tăng ở Hàn Quốc cũng có tác động đáng kể đến phong cách du lịch hiện nay. Ngày càng có nhiều người Hàn Quốc chọn ở lại Đông Nam Á trong một khoảng thời gian nhất định và tận hưởng văn hóa địa phương một cách thư thả thay vì đi du lịch chỉ để tham quan một số địa điểm du lịch trong một khoảng thời gian ngắn.

Kim Cheol-joong (65 tuổi), người vừa nghỉ hưu, cho biết: "Để kỷ niệm việc nghỉ hưu của mình, tôi sẽ đi chơi golf 15 ngày với bạn bè ở Kota Kinabalu, Malaysia vào tháng 1/2024. Tôi đã từng ra nước ngoài để học hỏi và giờ đây tôi đã ở độ tuổi có thể chơi gôn và thư giãn.”

Ngành du lịch Hàn Quốc đã tung ra các sản phẩm nhắm đến khách du lịch sống trong một tháng. Hana Tour vừa tung ra sản phẩm “Long Stay” mang đến chuyến đi kéo dài hai tuần đến Chiang Mai, Thái Lan, Đà Nẵng, Việt Nam và Cebu, Philippines. Chương trình này bao gồm một lịch trình tìm hiểu văn hóa địa phương như lớp học nấu ăn, lặn với ống thở và tập yoga. Tùy theo khu vực, chi phí cho chuyến đi dao động từ 1 đến 2 triệu won mỗi người, bao gồm chi phí ăn ở và đi lại.

Việt Nam, nơi có nhiều người Hàn Quốc ghé thăm, đã cố gắng thu hút du khách dài hạn bằng cách kéo dài thời gian lưu trú miễn thị thực cho người Hàn Quốc từ 15 lên 45 ngày từ tháng 8/2023.

Một quan chức ngành du lịch Hàn Quốc cho biết: "Du lịch đến Đông Nam Á đang được quan tâm nhiều do thời tiết giá lạnh ở Hàn Quốc và ảnh hưởng của giá cả sinh hoạt tăng cao. Đặc biệt, xu hướng những người lớn tuổi của Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài dài hạn và trải nghiệm văn hóa địa phương đang gia tăng. Do đó số tour dài hạn đang gia tăng hơn so với tour ngắn hạn trong nhóm người cao tuổi của Hàn Quốc./.

Đoàn du khách Hàn Quốc tham quan Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn sáng 2/9. (Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN)