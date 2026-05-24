Hãng hàng không Ai Cập mở thêm đường bay thẳng đến Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, ngày 23/5, hãng hàng không quốc gia Ai Cập EgyptAir đã khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Cairo và Los Angeles, nhằm thúc đẩy du lịch, thương mại và kết nối kinh doanh giữa Ai Cập với khu vực miền Tây nước Mỹ.

Lãnh đạo EgyptAir cho biết, đường bay Los Angeles nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới quốc tế và củng cố sự hiện diện toàn cầu của hãng hàng không này. EgyptAir cũng đang chuẩn bị khai trương đường bay tới Chicago.

EgyptAir hiện đã có các đường bay thẳng từ Cairo tới một số thành phố lớn của Mỹ như New York, Washington và Newark.

Trước đó, EgyptAir thông báo sẽ khôi phục các chuyến bay thẳng giữa Cairo và Kuwait (Cô-oét) từ ngày 1/6/2026, với tần suất một chuyến mỗi ngày, trong bối cảnh hoạt động hàng không tại khu vực đang từng bước trở lại bình thường./.

