Hãng Lego giúp trẻ giảm lo lắng khi chụp cộng hưởng từ

Với ý tưởng giúp giảm bớt lo âu cho các em nhỏ khi phải chụp cộng hưởng từ (MRI), Lego - hãng đồ chơi nổi tiếng thế giới - đã phân phối hàng nghìn bộ mô hình máy MRI tí hon cho các bệnh viện.

Được thiết kế như một phiên bản mô hình phòng chụp cộng hưởng từ mini, bộ Lego bao gồm một mô hình máy MRI, một giường, một phòng điều khiển với đầy đủ các nhân vật gồm bệnh nhân và nhân viên y tế./.