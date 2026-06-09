Hàng loạt dự án giao thông chậm tiến độ, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành

Nhiều dự án giao thông tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch do giải phóng mặt bằng chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu tăng đột biến dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng.

Tại Hội nghị giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026 của Bộ Xây dựng chiều 9/6, ông Lê Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, cho biết năm 2026 dự kiến khởi công 5 dự án. Đến nay, có 2/5 dự án đã khởi công gồm: cầu Ninh Cường và Dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt-Thanh Luyện.

Trong 3 dự án chưa khởi công, Dự án hoàn thiện hầm Cù Mông dự kiến khởi công trong tháng 7/2026; Dự án phát triển các hành lang đường thủy và logistics khu vực phía Nam và dự án 3 tuyến Quốc lộ (53, 62, Nam Sông Hậu) tại Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến khởi công trong quý IV/2026.

Ông Tiến cho biết, theo kế hoạch, năm 2026 có 27 dự án/dự án thành phần hoàn thành. Đến nay, có 2 dự án/dự án thành phần đã hoàn thành gồm: Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; Dự án tuyến tránh thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Trong 25 dự án/dự án thành phần đang triển khai, có 9 dự án chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu, trong đó 5 dự án/dự án thành phần tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch gồm: mở rộng cao tốc Cam Lộ-La Sơn (sản lượng đạt khoảng 20,4%, chậm khoảng 15,6%); đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận (sản lượng đạt khoảng 62,9%, chậm khoảng 7,5%); Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 46 đoạn thành phố Vinh-Nam Đàn (sản lượng đạt khoảng 41,6% chậm khoảng 12%); Dự án nâng cấp Quốc lộ 14B (sản lượng đạt khoảng 42,6%, chậm 21,7%).

Đặc biệt, Dự án nâng cấp Quốc lộ 2 đoạn Vĩnh Yên-Việt Trì được khởi công từ tháng 3/2025 nhưng đến nay mới bàn giao được khoảng 43% mặt bằng, sản lượng đạt khoảng 6,5%. Chủ đầu tư chưa quyết liệt phối hợp tháo gỡ các khó khăn về mặt bằng, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng chỉ ra nguyên nhân chính kéo chậm tiến độ các dự án trên là do giải phóng mặt bằng chậm, thiếu hụt nguồn vật liệu xây dựng, giá nhiên liệu tăng đột biến dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng.

Để đẩy nhanh tiến độ, Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng đề nghị các chủ đầu tư/ban quản lý dự án cần trực tiếp kiểm tra, đôn đốc tiến độ hằng tuần; chủ động, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để bàn giao dứt điểm mặt bằng còn lại, đảm bảo nguồn cung ứng vật liệu; quyết liệt chỉ đạo nhà thầu chủ động nguồn nhiên liệu, tập trung thi công./.

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