Hàng Mã - địa chỉ hot nhất mùa Trung Thu ở Hà Nội
Người dân lưu lại khoảnh khắc Trung Thu sớm trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Người dân lưu lại khoảnh khắc Trung Thu sớm trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Rực rỡ sắc màu trên phố Hàng Mã những ngày gần Tết Trung Thu. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Đèn ông sao rực rỡ sắc màu Trung Thu trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Trung Thu với những món đồ chơi luôn khiến cho các bạn nhỏ háo hức và thích thú. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
Trung Thu với những món đồ chơi luôn khiến cho các bạn nhỏ háo hức và thích thú. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)
