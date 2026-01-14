Hàng trăm ngôi nhà hạnh phúc mang tên “Chiến dịch Quang Trung”

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm mái nhà bị sập đổ bởi bão lũ tại Gia Lai đã được dựng lại kiên cố. “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ giúp người dân an cư đón Tết mà còn lan tỏa sâu sắc tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân-dân và quyết tâm bảo đảm an sinh xã hội trong mọi hoàn cảnh.

Chỉ trong hơn một tháng triển khai, “Chiến dịch Quang Trung” tại tỉnh Gia Lai đã đạt được kết quả ấn tượng khi 674 căn nhà bị sập hoàn toàn trong đợt thiên tai cuối năm 2025 từng bước được thay thế bằng những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi.

Bước sang năm mới, hàng trăm hộ dân có thêm niềm vui lớn khi được ổn định chỗ ở, an tâm lao động, sản xuất và đón Tết trong những mái ấm nghĩa tình.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương phát động và triển khai "Chiến dịch Quang Trung" với tinh thần thần tốc, quyết liệt, huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Ngay từ những ngày đầu, tại các xã, phường có nhà dân bị sập, lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ đã đồng loạt ra quân, hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa nhà ở.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Mah Tiệp, với phương châm “khẩn trương nhất-tập trung nhất-ưu tiên bảo vệ tính mạng và ổn định chỗ ở cho nhân dân,” tỉnh Gia Lai đã ban hành và triển khai nhiều chính sách khẩn cấp hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại.

Chính quyền các địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ gồm dân quân, công an xã, các tổ chức đoàn thể, lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo kế hoạch.

Đặc biệt, hơn 1.200 cán bộ, chiến sỹ quân đội và 650 cán bộ, chiến sỹ công an được huy động trực tiếp tham gia xây dựng nhà cho người dân. Các địa phương tổ chức thi công theo phương châm “3 ca, 4 kíp,” làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, kể cả trong dịp Tết dương lịch vừa qua, nhằm bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trong thời gian xây dựng và sửa chữa nhà ở, tỉnh Gia Lai đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ tạm cư và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Các hộ bị ảnh hưởng được bố trí ở xen ghép trong cộng đồng hoặc tập trung tại các doanh trại quân đội, bảo đảm điều kiện sinh hoạt thiết yếu, không để người dân rơi vào cảnh thiếu chỗ ở sau bão, lũ.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; đồng thời giao các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hỗ trợ các địa phương trong suốt quá trình triển khai.

Bên cạnh nguồn lực từ ngân sách nhà nước, tỉnh cũng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động sự tham gia, đóng góp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và nhân dân; trong đó, lực lượng vũ trang đóng góp đáng kể về vật liệu xây dựng, nhân công và phương tiện thi công.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt và tinh thần đoàn kết, "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai đã thể hiện rõ quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong việc chăm lo đời sống nhân dân, kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Bão lũ đi qua, để lại phía sau là những mái nhà đổ sập, những phận người chông chênh giữa đống hoang tàn. Nhưng cũng chính trong thời khắc gian nan ấy, “mệnh lệnh từ trái tim” của những người lính Bộ đội Cụ Hồ, người chiến sỹ Công an nhân dân và của cả hệ thống chính trị lại vang lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai giúp người dân dựng lại mái nhà. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Tại Gia Lai, "Chiến dịch Quang Trung" không chỉ là một chiến dịch xây dựng nhà ở, mà là cuộc chạy đua với thời gian, với thời tiết khắc nghiệt và trên hết là với nỗi lo của người dân mất nhà khi Tết Nguyên đán đang cận kề.

Trong suốt hơn một tháng cao điểm, hình ảnh những người lính, chiến sỹ công an không quản ngày đêm, nắng mưa, cùng ăn, cùng ở, cùng làm với dân đã trở nên quen thuộc ở nhiều làng quê Gia Lai. Những người thợ xây khoác áo lính ấy coi việc dựng nhà cho dân không đơn thuần là nhiệm vụ, mà là mệnh lệnh từ trái tim.

Đại tá Trịnh Văn Hoàn, Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn bộ binh 31 (Quân đoàn 34) chia sẻ: “Chúng tôi quán triệt tinh thần làm ngày không đủ thì làm đêm, làm xuyên lễ, xuyên tết. Mục tiêu là bà con được đón Tết Nguyên đán trong căn nhà mới, vui vẻ, ấm áp.”

Với tinh thần ấy, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quân đoàn 34 đảm nhiệm xây dựng 64 căn nhà, Vùng 3 Hải quân xây dựng 6 căn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai xây dựng 30 căn. Tất cả đều được thi công theo tiêu chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), bảo đảm kiên cố, an toàn và phù hợp điều kiện sinh hoạt của người dân.

Song hành cùng lực lượng quân đội, Công an tỉnh Gia Lai cũng hoàn thành 87/87 căn nhà cho các hộ dân bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai, mưa lũ, về đích vào ngày 8/1, sớm hơn 22 ngày so với yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Những ngôi nhà mới kịp thời giúp người dân ổn định cuộc sống, đón Tết trong sự an tâm và ấm áp.

Tính chung trên toàn tỉnh, 100% số nhà cần sửa chữa đã được khắc phục, toàn bộ 674 căn nhà xây dựng mới đã được khởi công,trong đó hơn 96% đã hoàn thành. Chỉ còn 23 căn nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, chủ yếu là các công trình nhà ở kiên cố từ 2-3 tầng, có quy mô lớn do các hộ dân kết hợp nguồn hỗ trợ của tỉnh, mạnh thường quân và gia đình

Chỉ tay vào tấm biển “Chiến dịch Quang Trung” treo trang trọng trước căn nhà mới, anh Nguyễn Quốc Tịnh (Gia Thạnh, xã Đề Gi) không giấu được xúc động: “Sau bão số 13, nhà tôi sập hoàn toàn, cuộc sống thật sự bấp bênh. Hôm nay có được căn nhà vững chãi thế này, tôi không nói nên lời. Đây không chỉ là gạch đá, xi măng, mà là tình người, là điểm tựa để tôi yên tâm làm ăn, hướng tới tương lai.”

Cùng chung niềm xúc động ấy, ông Nguyễn Tấn Long nghẹn ngào kể: “Mấy hôm mưa lớn, thấy các chú bộ đội căng bạt làm nhà cho dân, tôi thương lắm. Nhà mới không chỉ là chỗ ở, mà là niềm tin để gia đình tôi vững vàng hơn sau thiên tai.”

Trong chuyến kiểm tra thực tế tại Gia Lai mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá, Chiến dịch Quang Trung là cách làm mới, quyết liệt và đầy ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh người dân mất nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi hoàn toàn.

“Nếu để người dân tự làm thì không biết đến bao giờ mới xong, trong khi Tết Nguyên đán đã cận kề. Việc xây nhà cho dân lúc này có ý nghĩa rất sâu sắc, vừa chào mừng Đại hội Đảng, vừa giúp bà con ổn định chỗ ở đón Tết,” Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp, các địa phương và đơn vị đang tiếp tục tăng ca ngày đêm để hoàn thiện 23 căn nhà còn lại, trong đó 8 căn tại khu tái định cư An Quang Đông (xã Đề Gi) phấn đấu hoàn thành trong vài ngày tới.

Khẳng định thêm về kết quả chiến dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cho biết, Gia Lai là địa phương triển khai khá hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung," dự kiến đến ngày 16/1 sẽ cơ bản hoàn thành toàn bộ để người dân đón Tết đầm ấm.

Thành công này đến từ việc lãnh đạo tỉnh trực tiếp tháo gỡ vướng mắc tại cơ sở, kịp thời bổ sung các trường hợp phát sinh đúng đối tượng, tạo niềm tin và sự phấn khởi trong nhân dân.

Phía sau mỗi mái nhà là mồ hôi, là công sức, là tầm lòng của biết bao người. "Chiến dịch Quang Trung" đã được triển khai với tinh thần thần tốc nhất, quyết liệt nhất. Mỗi viên gạch được đặt xuống không chỉ là gạch đá vô tri, mà là sự chắt chiu từ tình đồng chí... nghĩa đồng bào.... là lời hứa bảo vệ an sinh, an dân trong mọi hoàn cảnh. Những ngôi nhà hạnh phúc mang tên "Chiến dịch Quang Trung" đã hiện hữu như một biểu tượng của tình đoàn kết và tinh thần gần dân nhất./.

