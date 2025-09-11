Hành trình bền bỉ của những "người đưa tin" nơi tuyến đầu

Trong suốt chặng đường 80 năm (1945-2025), từ những phân xã đầu tiên trong kháng chiến đến nay, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã xây dựng được một mạng lưới rộng khắp với 34 cơ quan thường trú trong nước và 30 Cơ quan thường trú ở nước ngoài. Trên mọi miền Tổ quốc cũng như tại những điểm nóng quốc tế, dấu chân của phóng viên TTXVN luôn có mặt kịp thời, ghi lại những khoảnh khắc chân thực của đời sống, đưa đến công chúng những thông tin chuẩn xác, đáng tin cậy, mọi lúc, mọi nơi. Không chỉ góp phần khẳng định vị thế cơ quan thông tin chiến lược, chính thống của Đảng, Nhà nước, TTXVN còn trở thành cầu nối đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam; đồng thời giữ vững niềm tin yêu của bạn đọc trong nước qua từng dòng tin, từng bức ảnh, từng thước phim. Phóng viên TTXVN thực hiện chùm bài "Mạng lưới cơ quan thường trú, sức mạnh làm nên thương hiệu" chia sẻ về sự đóng góp của đội ngũ phóng viên các cơ quan thường trú trong và ngoài nước - lợi thế riêng có, những nhân tố tạo nên sức mạnh tổng lực góp phần khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn đa phương tiện chủ lực của quốc gia, đóng góp vào sự lớn mạnh của hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam thời kỳ mới.

Trên dọc dài đất nước, từ miền núi cao Tây Bắc, miền Trung nắng gió, vùng sông nước Cửu Long cho tới những hòn đảo xa, dấu chân phóng viên TTXVN luôn hiện diện.

Không quản ngại mưa lũ, sạt lở, đường sá chia cắt hay những đêm trắng nơi vùng biên giới, họ là những người đưa tin thầm lặng, kịp thời phản ánh hơi thở cuộc sống từ những nơi gian khó nhất.

Chính mạng lưới cơ quan thường trú trong nước đã tạo nên sức mạnh để dòng tin TTXVN luôn nóng bỏng, giữ vai trò “ngọn cờ thông tin” giữa đời sống sôi động hôm nay.

Song hành cùng lịch sử dân tộc

Lịch sử TTXVN gắn liền với lịch sử cách mạng dân tộc và hành trình xây dựng hệ thống cơ quan thường trú chính là một trong những dấu mốc quan trọng.

Ngày 15/9/1945, từ Đài phát sóng Bạch Mai, Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX) - cơ quan báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh và đặt tên, đã phát đi toàn thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập bằng ba thứ tiếng Việt, Anh và Pháp, thông báo về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày tháng lịch sử đó là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), nay là TTXVN. Ngay sau khi thành lập, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân kỹ thuật VNTTX cùng quân dân cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.

Giữa núi rừng Việt Bắc, những phóng viên VNTTX đã dựng lán làm việc, lập nên những phân xã đầu tiên để kịp thời đưa tin từ chiến khu. Các phóng viên làm việc trong điều kiện thiếu thốn đến cùng cực: giấy bút khan hiếm, máy ảnh, máy chữ chỉ có vài chiếc cũ kỹ; tin tức truyền đi bằng mã điện báo, nhiều khi qua những chuyến liên lạc viên vượt rừng băng suối.

Phóng viên Dương Giang (Ban Biên tập ảnh) tác nghiệp tại khu vực sạt lở đất thuộc làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (2024). (Ảnh: TTXVN)

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tin tức càng nhanh, kháng chiến càng mau thắng lợi,” họ có mặt trên mọi chiến trường, vừa tham gia chiến đấu, vừa làm nhiệm vụ ghi lại những dòng tin, hình ảnh lịch sử để cung cấp cho Trung ương Đảng, Chính phủ và các cơ quan truyền thông.

Có thể nói, những phóng viên của VNTTX ngày ấy vừa là nhà báo, vừa là người chiến sĩ thực thụ. Góp phần vào năm tháng lịch sử hào hùng của TTXVN trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không thể không nói tới vị trí, vai trò của Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) - cánh tay nối dài của VNTTX ở miền Nam.

Trong 15 năm hoạt động (1960-1975), TTXGP cùng với VNTTX luôn sát cánh bên nhau trong từng trận đánh để có những dòng tin, bức ảnh phản ánh sự khốc liệt của cuộc chiến cũng như tinh thần yêu nước của các chiến sỹ giải phóng quân và đồng bào miền Nam.

Trong những năm tháng gian khó ấy, có người làm tin ngay dưới hầm bí mật, có người bám sát bộ đội trên đường Trường Sơn, giữa tiếng bom rơi đạn nổ vẫn kịp ghi chép, chụp ảnh, phát đi từng dòng tin nóng hổi. Không ít người trong số họ đã ngã xuống khi trong ba lô còn nguyên sổ tay, bút mực.

Riêng phân xã Kiên Giang có lần phát tin xong địch phát hiện, ném bom làm cả 3 phóng viên hy sinh; có lần địch dùng bộ binh, trực thăng đánh phá làm cả 5 cán bộ, phóng viên hy sinh.

Sự hy sinh ấy đã trở thành một phần ký ức thiêng liêng, để hôm nay khi nhắc đến, lớp phóng viên trẻ càng thêm trân trọng và tự hào. Những trang sử được viết bằng máu và nhiệt huyết của các thế hệ đi trước chính là nền móng để TTXVN trưởng thành, để mỗi phóng viên hôm nay hiểu rằng: đằng sau mỗi dòng tin mình gửi đi không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là sự tiếp nối truyền thống kiên cường, bất khuất của những người làm báo Thông tấn.Sau ngày đất nước thống nhất, TTXVN bắt tay ngay vào việc củng cố, mở rộng mạng lưới cơ quan thường trú trên cả nước.

Những phân xã nhỏ bé, rải rác thời chiến được nâng cấp thành cơ quan thường trú chính thức, phủ sóng dần khắp các tỉnh, thành. Hệ thống này là cầu nối đưa thông tin từ cơ sở về trung ương, đồng thời lan tỏa tin tức chính thống từ trung ương đến người dân.

Phóng viên Hoàng Ngà (Cơ quan thường trú TTXVN tại Hà Tĩnh) phỏng vấn cựu chiến binh Đậu Văn Tiến - người tham gia mở đường băng cản lửa tại hiện trường vụ cháy rừng ở huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tháng 7/2019. (Ảnh: TTXVN)

Trải qua 80 năm, từ vài phân xã sơ khai, hôm nay TTXVN đã có cơ quan thường trú tại cả 34 tỉnh, thành phố. Mỗi cơ quan ấy đều mang dáng dấp riêng của vùng đất nơi họ gắn bó: từ vùng núi biên giới hiểm trở, đồng bằng châu thổ màu mỡ đến miền biển, hải đảo xa xôi. Ở đâu có dòng chảy cuộc sống, ở đó có dấu chân phóng viên TTXVN, bền bỉ ghi chép từng chuyển động của xã hội, kiên định giữ vững dòng chảy thông tin chính thống của đất nước.

Dấu chân người làm báo trên khắp nẻo đường đất nước

Tại mỗi vùng đất, sau những bản tin ngắn gọn, bức ảnh chân thực, là biết bao câu chuyện đời và câu chuyện nghề. Có người lội bùn cả ngày để kịp ghi hiện trường lũ quét miền núi; có người dầm mưa nhường áo cho máy móc; có người vượt sóng gió ra hải đảo để kể chuyện từ nơi đầu sóng.

Phóng viên Thảo Nguyên của TTXVN và bữa cơm trưa muộn cùng thợ mỏ dưới hầm lò. (Ảnh: TTXVN)

Những kỷ niệm ấy vừa là dấu mốc cá nhân, vừa minh chứng sống động cho hành trình bền bỉ của những "người đưa tin" nơi tuyến đầu.

Nhà báo Phạm Hồng Ninh, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Lào Cai, chia sẻ: Mỗi chuyến tác nghiệp đều để lại dấu ấn đặc biệt, vừa là kỷ niệm cá nhân, vừa là minh chứng cho hành trình bền bỉ của phóng viên TTXVN.

Trong những sự kiện lớn, đặc biệt là thiên tai, thông tin chính thống trở nên vô cùng quan trọng. Gần 30 năm làm phóng viên, đi qua nhiều địa bàn công tác và trải qua nhiều loại tin tức, nhưng với nhà báo Hồng Ninh chuyến tác nghiệp tại Làng Nủ vẫn là để lại nhiều ký ức đặc biệt.

Trên con đường lầy lội, giữa lúc đã rã rời vì mưa lũ, anh được bộ đội chia cho hộp lương khô in dòng chữ "Tìm kiếm cứu nạn."

Cầm hộp lương khô ấy, anh chợt lặng đi: đó chính là sản phẩm của công ty nơi bố mẹ anh từng gắn bó cả đời. Giữa gian khó, cảm giác như có gia đình ngay bên cạnh tiếp thêm cho anh sức mạnh để hoàn thành nhiệm vụ khiến anh vô cùng xúc động.

Từ cơ duyên bất ngờ ấy, anh càng thấm thía rằng mỗi chuyến tác nghiệp không chỉ là ghi chép sự kiện, còn chất chứa những rung động rất đời thường, để ký ức nghề báo thêm sâu đậm.

Phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại Điện Biên Trịnh Xuân Tư băng qua suối với sự giúp đỡ của các chiến sỹ Biên phòng để kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ tại địa bàn, tháng 7/2024. (Ảnh: TTXVN)

Hơn 12 năm gắn bó với Điện Biên - vùng đất nơi cực Tây Bắc còn nhiều gian khó - đã để lại cho nhà báo Trịnh Xuân Tư vô vàn kỷ niệm, có cả những niềm vui và không ít thử thách. Điều khiến anh tự hào nhất khi là phóng viên thường trú của TTXVN tại Điện Biên chính là được trực tiếp sống và phản ánh chân thực cuộc sống nơi biên cương.

Trên mảnh đất còn nhiều thiếu thốn ấy, cũng hiện lên một bức tranh giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc. Mỗi tin, bài, bức ảnh gửi về không chỉ ghi lại sự kiện, còn lan tỏa nghị lực, khát vọng vươn lên và sự đổi thay từng ngày của vùng đất này.

Nếu như ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các kỷ niệm khó quên của phóng viên thường là tác nghiệp trong mưa lũ và lũ quét, đối với các phóng viên tại khu vực phía Nam tác nghiệp tại các địa bàn biển đảo, sông nước lại mang đến những trải nghiệm khó quên theo những cách khác.

Nhà báo Lê Huy Hải, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại An Giang, chia sẻ: An Giang là vùng đất đặc biệt, vừa có đường biên giới dài, vừa đa dạng văn hóa-tôn giáo, lại thường xuyên đối mặt với các vấn đề nóng như buôn lậu, thiên tai hay sạt lở bờ sông.

Tác nghiệp ở đây không dễ dàng: mỗi mùa lũ, việc đi lại cực kỳ vất vả, ra biển đảo phải phụ thuộc hoàn toàn vào tàu thuyền, nhiều chuyến phải chờ thời tiết thuận lợi và sóng gió luôn thử thách phóng viên trong việc mang theo thiết bị tác nghiệp.

"Nhưng chính những khó khăn ấy khiến công việc trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi chuyến đi, mỗi câu chuyện đều nhắc nhở chúng tôi rằng nghề báo không chỉ là công việc, mà còn là sứ mệnh - giúp mọi người hiểu, chia sẻ và đồng hành với đồng bào nơi xa xôi. Mỗi phóng viên TTXVN tại An Giang nói riêng hay đồng bằng sông Cửu Long nói chung luôn ý thức, giữ vững nguyên tắc trung thực, khách quan, nhanh nhạy và nhân văn. Họ không ngừng học hỏi, đổi mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, giữ gìn bản sắc đạo đức của người làm báo cách mạng," anh Huy Hải chia sẻ.

Đối với nhà báo Võ Mạnh Thành, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Quảng Trị, mảnh đất lịch sử này mang đến trải nghiệm hoàn toàn mới so với các địa bàn trước đây anh từng công tác. Nơi đây, anh có cơ hội gặp gỡ nhiều nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân, để lưu giữ ký ức về những trận đánh ác liệt và các chứng tích chiến trường còn sót lại.

Mỗi tin bài, bức ảnh của anh không chỉ phản ánh hiện thực cuộc sống, còn góp phần gìn giữ những câu chuyện lịch sử quý giá, giúp công chúng hiểu hơn về mảnh đất này, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa, để thêm trân quý giá trị của hòa bình.

Mạng lưới Cơ quan thường trú trong nước không chỉ giúp TTXVN tiếp cận kịp thời các sự kiện, thiên tai, biến động xã hội, mà còn là nền tảng để cơ quan thông tấn giữ vững vai trò chiến lược, chính thống, đồng thời khẳng định uy tín trong lòng công chúng.

Từng lớp phóng viên nối tiếp nhau không chỉ là người đưa tin, còn là những chứng nhân sống, ghi lại nhịp sống, nhịp thở của cộng đồng, phản ánh chân thực đời sống và nỗ lực vượt khó của người dân.

Chính sự bền bỉ, dấn thân và tinh thần tận tụy ấy đã giúp TTXVN khẳng định vai trò chủ lực trong việc cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, đồng thời lan tỏa hình ảnh Việt Nam và con người Việt Nam một cách sâu sắc, gần gũi nhưng cũng đầy trách nhiệm./.

