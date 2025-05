Hành trình Đỏ - Chiến dịch hiến máu lớn nhất dự kiến thu 100.000 đơn vị máu

Hành trình Đỏ đã thực sự trở thành chiến dịch hiến máu lớn nhất, hiệu quả nhất, tạo dấu ấn sâu đậm trong chặng đường hơn 30 năm phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam. Chương trình sẽ kéo dài trong 2 tháng, từ (30/5-30/7) tại 48 tỉnh/thành phố và dự kiến thu về 100.000 đơn vị máu.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã nhấn mạnh như vậy tại buổi Lễ khai mạc Hành trình Đỏ lần thứ XIII (năm 2025), do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện - Hội Chữ thập đỏ 48 tỉnh/thành phố tổ chức ngày 30/5, tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho hay năm 2013, trước tình trạng khan hiếm máu trầm trọng trong dịp hè trên bình diện cả nước, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương phối hợp cùng các đơn vị đề xuất ý tưởng tổ chức chương trình vận động hiến máu xuyên Việt Hành trình Đỏ và được Ban Chỉ đạo Quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện triển khai.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đến nay, sau 12 năm, đã có 59 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia Hành trình Đỏ, gần 1 triệu đơn vị máu được hiến tặng. Đó là những con số, những kết quả hết sức ấn tượng, đáng tự hào, là minh chứng sống động cho sự bền bỉ và sức lan tỏa mạnh mẽ trong hơn một thập kỷ thực hiện sứ mệnh “Kết nối dòng máu Việt”. Hành trình Đỏ đã thực sự trở thành chiến dịch hiến máu lớn nhất, hiệu quả nhất, tạo dấu ấn sâu đậm trong chặng đường hơn 30 năm phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện.

Trong suốt những năm qua, chương trình luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp và các đơn vị. Nhờ vậy, trên khắp mọi miền Tổ quốc, mỗi nơi Hành trình Đỏ đi qua đều ngập tràn một sắc đỏ - sắc đỏ của màu cờ, màu áo, của máu, của ngọn lửa nhiệt huyết cần mẫn góp nhặt nguồn nhựa sống quý giá, nối dài sự sống cho người bệnh.

Đánh giá về kết quả những năm qua, Phó giáo sư Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương khẳng định “kết nối dòng máu Việt” không đơn thuần là khẩu hiệu, mà là biểu tượng của lòng nhân ái, là sự tiếp nối sinh động truyền thống yêu nước của dân tộc, nơi triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập vì cộng đồng.

Các đại biểu tại buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

48 tỉnh/thành phố tham gia tổ chức Hành trình Đỏ năm nay gồm: An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Cà Mau, Cao Bằng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hậu Giang, Hòa Bình, Huế, Hưng Yên, Khánh Hoà, Kiên Giang, Kon Tum, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Long An, Nghệ An, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hoá, Tiền Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

Trong số 48 địa phương trên, có 5 tỉnh/thành phố tổ chức xuyên suốt 13 kỳ Hành trình Đỏ là: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa; 6 địa phương tổ chức 12 năm là: Cần Thơ, Bình Định, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Tuyên Quang; 6 địa phương tổ chức 11 năm: Cà Mau, Hải Phòng, Kiên Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên.

Thứ trưởng Bộ Y tế thăm hỏi người bệnh tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ra đời năm 2013 trong sự cấp thiết về đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu và điều trị vào dịp hè khan hiếm máu, Hành trình Đỏ ngày càng lớn mạnh, thu hút đông đảo các địa phương tham gia, trở thành chiến dịch hiến máu quy mô nhất. Đến nay, sau 12 kỳ tổ chức, Hành trình Đỏ đã diễn ra tại 59 tỉnh/thành phố, thu hút hàng triệu lượt người tham dự; tổ chức 3.104 điểm hiến máu, tiếp nhận gần 940.000 đơn vị máu. Riêng năm 2024 là năm có số địa phương tham gia đông đảo nhất (51 tỉnh/thành phố), tổ chức 341 điểm hiến máu trong 58 ngày và thu về 128.119 đơn vị máu.

Cùng với lễ khai mạc toàn quốc diễn ra tại Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương vào ngày 30/5, ngày hội hiến máu “Sắc màu Hành trình Đỏ” cũng được tổ chức với mong muốn mỗi người tham dự là một mảnh ghép ý nghĩa, một sắc màu nhân ái trong hành trình “kết nối dòng máu Việt”./.

Hành trình nhân ái: Cùng hiến máu để mùa Tết thêm trọn vẹn​ Không chỉ các nhóm thiện nguyện, những tấm lòng nhân ái khắp nơi cũng tìm về Viện Huyết học–Truyền máu Trung ương trong dịp cuối năm để tham gia chương trình hiến máu tình nguyện.