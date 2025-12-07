Hãy bổ sung 10 thực phẩm này để bạn trông trẻ hơn tuổi thật

Ước muốn có làn da trẻ hơn tuổi thật khiến ngành chăm sóc da toàn cầu bùng nổ với quy mô gần 150 tỷ USD mỗi năm, trong đó 17 tỷ USD dành riêng cho các sản phẩm chống lão hóa.

Thế nhưng theo các chuyên gia da liễu, dù kem dưỡng hay liệu pháp thẩm mỹ có giá trị đến đâu, chúng vẫn chỉ là “tuyến phòng thủ bên ngoài.” Khoảng 80% dấu hiệu lão hóa lại đến từ ánh nắng Mặt trời, và phần còn lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Các nghiên cứu về dinh dưỡng chỉ ra rằng những thực phẩm giàu vitamin, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ da khỏi gốc tự do, giảm viêm và tăng cường collagen - những yếu tố then chốt giữ da săn, mịn và chậm lão hóa.

Dưới đây là 10 loại thực phẩm dễ tìm giúp làn da của bạn chậm lão hóa, giữ cho vẻ ngoài của bạn trẻ trung hơn tuổi thật.

1. Quả bơ - “kho” vitamin E và chất béo tốt

Quả bơ chứa nhiều vitamin E tan trong chất béo - chất giúp bảo vệ da khỏi oxy hóa, tổn thương ánh nắng và sự suy giảm collagen.

Lượng chất béo không bão hòa đơn trong bơ giúp da duy trì độ ẩm, ổn định pH, giảm khô ráp và tình trạng viêm. Đây cũng là thực phẩm lý tưởng giúp cơ thể hấp thu tốt các vitamin tan trong dầu.

2. Cá hồi - nguồn omega-3 nuôi dưỡng da khỏe mạnh

Cá hồi chứa lượng lớn omega-3 - chất béo đa không bão hòa có tác dụng giảm viêm, phục hồi tổn thương, tăng độ đàn hồi và giữ da luôn mềm mại.

Omega-3 còn giúp hạn chế tác động của ánh nắng Mặt trời. Ngược lại, thiếu hụt axit béo khiến da khô và bong tróc.

Bên cạnh đó, việc giảm bớt thực phẩm giàu omega-6 từ dầu thực vật và đồ chế biến cũng giúp cân bằng tỷ lệ omega-3 - omega-6 có lợi cho sức khỏe da.

3. Các loại quả mọng - “tấm lá chắn” chống oxy hóa

Dâu tây chứa hàm lượng vitamin C cao giúp da sáng khỏe. (Ảnh: iStock)

Dâu tây, mâm xôi, việt quất và mâm xôi đen giàu vitamin C và anthocyanin - nhóm chất chống oxy hóa mạnh giúp ức chế gốc tự do, làm chậm hình thành nếp nhăn và cải thiện độ sáng của da.

Nhiều nghiên cứu đánh giá dâu tây và mâm xôi đỏ có hiệu quả nổi trội trong việc hỗ trợ sức khỏe da nhờ hàm lượng vitamin C cao.

4. Khoai lang - nguồn beta-carotene giúp da sáng khỏe

Khoai lang chứa nhiều beta-carotene - dạng tiền vitamin A mà cơ thể chuyển hóa thành retinol, thành phần có mặt trong hầu hết sản phẩm chống lão hóa. Các carotenoid khác như lycopene, lutein và zeaxanthin trong khoai lang cũng giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng.

Khoai lang tím còn giàu anthocyanin - dưỡng chất nổi bật về khả năng chống viêm và giảm oxy hóa.

5. Rau lá xanh - tăng cường collagen tự nhiên

Cải xoăn, rau bina, cải cầu vồng hay các loại rau diếp đều giàu vitamin C, vitamin K và carotenoid. Vitamin C giúp tăng sinh collagen, giữ da săn chắc và đàn hồi.

Carotenoid đóng vai trò chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa sớm. Vì nhóm này cần chất béo để hấp thu tốt, bạn nên kết hợp với dầu ôliu để tối ưu lợi ích.

6. Các loại hạt và cây họ đậu - bí mật của làn da săn chắc

Các loại hạt giàu chất béo tốt giúp làn da mượt mà. (Ảnh: BHF)

Hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia, hạt lanh hay đậu đỗ là nguồn cung dồi dào vitamin E, chất béo tốt và protein thực vật.

Một nghiên cứu cho thấy ăn 30-60g hạnh nhân mỗi ngày giúp giảm rõ rệt độ sâu nếp nhăn và cải thiện tông màu da ở phụ nữ trung niên. Ngoài ra, ALA - dạng omega-3 từ thực vật - trong hạt lanh và hạt chia cũng hỗ trợ giảm viêm và tăng độ đàn hồi.

7. Cà chua - tăng cường lycopene chống lão hóa ánh nắng

Lycopene trong cà chua giúp giảm viêm, đỏ da và tổn thương oxy hóa do tia UV. Cà chua nấu chín chứa lycopene cao hơn cà chua sống, vì vậy ăn súp hoặc sốt cà chua cũng mang lại lợi ích lớn.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng tiêu thụ khoảng 40-55g cà chua xay nhuyễn mỗi ngày tạo hiệu quả rõ rệt trong cải thiện sức khỏe da.

8. Chocolate đen và cacao - giàu flavanol làm mịn da

Chocolate đen 70% cacao trở lên là nguồn flavanol mạnh mẽ, nhưng cacao nguyên chất thậm chí còn tốt hơn. Uống cacao chất lượng cao mỗi ngày có thể tăng độ đàn hồi da, giảm nhám da và giảm độ sâu nếp nhăn.

Cacao nóng còn cải thiện tuần hoàn đến lớp hạ bì, giúp da trông hồng hào và khỏe khoắn. Ưu tiên bột cacao thô hoặc tự nhiên thay vì loại đã kiềm hóa.

9. Dưa hấu - cấp nước và bổ sung vitamin C

(Ảnh: iStock)

Dưa hấu không chỉ chứa nhiều lycopene mà còn giàu vitamin C - dưỡng chất cần thiết để tổng hợp collagen và bảo vệ da khỏi ánh nắng. Hàm lượng nước cao giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Đây cũng là cách “ngon lành” để đạt mục tiêu uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày.

10. Trà xanh - thanh lọc và bảo vệ da khỏi UV

Trà xanh giàu catechin (EGCG), nhóm flavanol nổi tiếng về khả năng bảo vệ da trước tia UV. Nghiên cứu cho thấy uống khoảng 4 tách trà xanh mỗi ngày có thể cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và giảm đỏ da. Đây cũng là thức uống tốt cho tuần hoàn và cấp nước./.

Các loại thực phẩm bổ sung quá mức gây hại cho làn da Việc bổ sung quá nhiều các loại thực phẩm như sắt, vitamin A, biotin, iốt không chỉ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa hay sức khỏe tổng thể mà còn làm cản trở quá trình tái tạo và phục hồi tự nhiên của da.